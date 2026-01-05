 Aller au contenu principal
Les actions des mineurs de cuivre progressent, dans le sillage de la hausse du prix du métal rouge
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions des mineurs de cuivre cotés aux Etats-Unis augmentent avant le marché, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 2,7 % à 12 811 dollars la tonne métrique

** Les prix du cuivre s'envolent et atteignent des niveaux record alors que les inquiétudes concernant l'approvisionnement s'intensifient suite à une grève dans une mine chilienne, aux prévisions de déficits et aux faibles stocks dans les entrepôts approuvés par le London Metal Exchange MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse d'environ 1 % et BHP Group BHP.N en hausse marginale

** Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,5%

** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO HBM.N , Teck Resources TECKb.TO TECK.N et Ero Copper ERO.TO ERO.N en hausse de 2%

Valeurs associées

ANTOFAGASTA
3 415,000 GBX LSE +4,88%
BHP GROUP SP ADR
61,760 USD NYSE 0,00%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 504,00 USD LME -0,06%
ERO COPPER
39,890 CAD TSX 0,00%
ERO COPPER
29,050 USD NYSE 0,00%
FREEPORT MCMORAN
51,940 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,62 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
27,600 CAD TSX 0,00%
HUDBAY MINERALS
20,120 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
61,21 USD Ice Europ +0,67%
Pétrole WTI
57,82 USD Ice Europ +0,93%
RIO TINTO SP ADR
81,450 USD NYSE 0,00%
SOUTHERN COPPER
148,740 USD NYSE 0,00%
TECK RESOURCES RG-B
65,990 CAD TSX 0,00%
TECK RESOURCES RG-B
48,040 USD NYSE 0,00%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
