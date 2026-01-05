Les actions des mineurs de cuivre progressent, dans le sillage de la hausse du prix du métal rouge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions des mineurs de cuivre cotés aux Etats-Unis augmentent avant le marché, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 2,7 % à 12 811 dollars la tonne métrique

** Les prix du cuivre s'envolent et atteignent des niveaux record alors que les inquiétudes concernant l'approvisionnement s'intensifient suite à une grève dans une mine chilienne, aux prévisions de déficits et aux faibles stocks dans les entrepôts approuvés par le London Metal Exchange MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse d'environ 1 % et BHP Group BHP.N en hausse marginale

** Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,5%

** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO HBM.N , Teck Resources TECKb.TO TECK.N et Ero Copper ERO.TO ERO.N en hausse de 2%