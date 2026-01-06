 Aller au contenu principal
Les actions des mineurs d'argent augmentent, les prix s'envolent en raison des paris sur les baisses de taux d'intérêt
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 15:50

6 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les gains des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 3,8 % à 79,45 dollars l'once

** Les prix augmentent alors que les commentaires accommodants des officiels de la Réserve Fédérale stimulent les paris sur les réductions de taux d'intérêt

** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,3 % et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 1 %

** Les mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO en hausse d'environ 3 %; Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 3,1 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 4 %

