Les actions des fabricants de puces de l'UE reculent alors que les prévisions d'Intel et les résultats des géants de la tech ravivent les craintes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 octobre - ** Les actions des fabricants européens de puces électroniques reculent en début de séance, dans le sillage d’une vague de ventes sur les valeurs technologiques américaines et asiatiques , alimentée par le regain d’inquiétudes concernant les dépenses en matière d’intelligence artificielle
** L'action Intel a chuté de 23 % jeudi après la clôture, les prévisions de chiffre d'affaires du fabricant américain de puces ayant déçu les attentes du marché
** ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE , STMicroelectronics, ASM International ASMI.AS et VAT Group VACN.S affichent tous des baisses comprises entre environ 3 % et 5 %
** Les résultats des géants de la tech n’ont jusqu’à présent “pas réussi à convaincre les investisseurs”, même si les activités liées à l’IA et au cloud restent solides derrière les chiffres globaux, selon Veysel Taze, analyste chez Metzler
** Il s'attend à ce que des valorisations attractives et une croissance durable soutiennent les valeurs technologiques dès que les investisseurs “se recentreront sur les fondamentaux”
** Technoprobe TPRO.MI recule de 6,3 %, BE Semiconductor
BESI.AS de 4,3 % et AT&S ATSV.VI de 11 %
** Soitec SOIT.PA , Aixtron AIXGn.DE , AMS-Osram AMS.S , Siltronic WAFGn.DE , X-FAB XFAB.PA et Sivers SIVE.ST ont également reculé de 1 à 9 %
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