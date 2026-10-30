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Les actions des fabricants de puces de l'UE reculent alors que les prévisions d'Intel et les résultats des géants de la tech ravivent les craintes liées à l'IA
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 09:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions des fabricants européens de puces électroniques reculent en début de séance, dans le sillage d’une vague de ventes sur les valeurs technologiques américaines et asiatiques , alimentée par le regain d’inquiétudes concernant les dépenses en matière d’intelligence artificielle

** L'action Intel a chuté de 23 % jeudi après la clôture, les prévisions de chiffre d'affaires du fabricant américain de puces ayant déçu les attentes du marché

** ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE , STMicroelectronics, ASM International ASMI.AS et VAT Group VACN.S affichent tous des baisses comprises entre environ 3 % et 5 %

** Les résultats des géants de la tech n’ont jusqu’à présent “pas réussi à convaincre les investisseurs”, même si les activités liées à l’IA et au cloud restent solides derrière les chiffres globaux, selon Veysel Taze, analyste chez Metzler

** Il s'attend à ce que des valorisations attractives et une croissance durable soutiennent les valeurs technologiques dès que les investisseurs “se recentreront sur les fondamentaux”

** Technoprobe TPRO.MI recule de 6,3 %, BE Semiconductor

BESI.AS de 4,3 % et AT&S ATSV.VI de 11 %

** Soitec SOIT.PA , Aixtron AIXGn.DE , AMS-Osram AMS.S , Siltronic WAFGn.DE , X-FAB XFAB.PA et Sivers SIVE.ST ont également reculé de 1 à 9 %

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AT & S AUSTRIA TE
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INFINEON TECHNOLOGIES
51,670 EUR XETRA -4,33%
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SOITEC
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STMICROELECTRONICS
42,5750 EUR Euronext Paris -3,69%
TECHNOPR
24,740 EUR MIL -6,99%
TECHNOPR
24,740 EUR Tradegate -6,00%
TECHNOPR
0,000 EUR LSE Intl -100,00%
VAT GROUP
574,400 CHF Swiss EBS Stocks -4,04%
X-FAB SILICON
5,4300 EUR Euronext Paris -2,34%
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