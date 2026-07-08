Les actions des fabricants de puces coréens rebondissent après la vague de ventes observée cette nuit aux États-Unis, alors que l'offre de puces reste limitée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Samsung et SK Hynix rebondissent grâce à des achats à bas prix après avoir enregistré des pertes en début de séance

* Les analystes estiment que la pénurie de mémoire soutiendra les prix à court terme

* Kiwoom abaisse son objectif pour Samsung, invoquant un ralentissement de la hausse des prix de la mémoire au second semestre

* La vague de ventes de puces électroniques observée cette nuit aux États-Unis reflète les inquiétudes quant à la pérennité des dépenses en IA

(Réécriture, ajout de puces, de commentaires d'analystes et de contexte) par Heekyong Yang

Les actions des fabricants sud-coréens de puces Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix

000660.KS ont rebondi mercredi après avoir enregistré des pertes en début de séance, les investisseurs ayant profité de la baisse pour acheter à la baisse à la suite d’une forte vague de ventes alimentée par des inquiétudes quant à la pérennité du boom des puces lié à l’IA.

Samsung a progressé jusqu’à 1,4 % et SK Hynix jusqu’à 5,8 % en début de séance, après avoir respectivement chuté de 4,4 % et 5 % plus tôt, suivant dans un premier temps la baisse enregistrée pendant la nuit par les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs.

Selon les analystes, la saison des résultats ne fait que commencer et les attentes concernant les résultats solides des fabricants de puces restent intactes. Ils ont ajouté que l’offre de puces mémoire devrait rester tendue tout au long du troisième trimestre, ce qui a favorisé les achats à bas prix après la vague de ventes de mardi.

L’optimisme entourant l'opération d'introduction en bourse prévue de SK Hynix aux États-Unis a également soutenu le moral des investisseurs.

Pour autant, les analystes ont averti que, même si les prix de la mémoire devraient rester favorables aux fournisseurs à court terme, les hausses de prix au second semestre 2026 risquent d’être plus modérées qu’au premier semestre en raison d’une base de comparaison plus élevée.

Park Yuak, analyste chez Kiwoom Securities, a revu à la baisse son objectif de cours pour Samsung d’environ 9 %, à 390 000 wons (257,15 dollars), expliquant que la hausse des prix des composants tels que les processeurs et les substrats d’encapsulation faisait grimper les prix des PC et des smartphones, ce qui rendait les clients plus prudents quant à l’achat de mémoire supplémentaire.

Le cours de l’action Samsung s’établissait en dernière cotation à 290 000 wons.

JPMorgan a indiqué dans une note que les prix de la mémoire resteraient le principal moteur du bénéfice au second semestre, l’offre continuant d’être inférieure à la demande malgré la résistance croissante des clients face à la hausse des coûts. La banque a ajouté que les prix des puces NAND conventionnelles pourraient dépasser les attentes des investisseurs, soutenus par une forte demande de la part des hyperscalers américains.

Ce rebond fait suite à une vague de ventes massives survenue pendant la nuit sur les actions américaines du secteur des semi-conducteurs: Intel INTC.O , Micron MU.O et AMD AMD.O ont respectivement chuté de 9,7%, 4,7% et 6,5%. L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a également perdu 4,7%, les investisseurs s’interrogeant sur la pérennité des dépenses liées à l’IA.

Cette vague de ventes a été déclenchée mardi par la publication des résultats préliminaires de Samsung pour le deuxième trimestre , après que l’estimation du fabricant de puces, qui tablait sur une multiplication par 19 de son bénéfice d’exploitation trimestriel, n’ait pas réussi à satisfaire les attentes élevées des investisseurs, malgré une forte demande en puces mémoire destinées à l’IA.

L'action Samsung a chuté, alimentant un recul plus général des investissements liés à l'IA qui s'est ensuite propagé à Wall Street.

(1 $ = 1 516,6000 wons)