Les actions des fabricants d'équipements pour puces électroniques s'envolent grâce aux fortes prévisions de dépenses de TSMC
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 11:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions des sociétés d'équipement de fabrication de puces Lam Research LRCX.O et Applied Materials

AMAT.O sont toutes deux en hausse de 6,2 % avant le marché; Les actions d'ASML ASML.O cotées en bourse aux États-Unis sont en hausse de 4,2 % à 1 316 $ ** Ces entreprises fabriquent des équipements de pointe pour équiper les usines de fabrication de puces de TSMC ** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW prévoit des dépenses d'investissement de 52 à 56 milliards de dollars cette année

** ASML semble être le premier et potentiellement le plus grand gagnant d'une augmentation pluriannuelle des dépenses d'investissement - Hargreaves Lansdown

** L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a augmenté de ~42% en 2025

