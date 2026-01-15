Les actions des fabricants d'équipements pour puces électroniques s'envolent grâce aux fortes prévisions de dépenses de TSMC

15 janvier - ** Les actions des sociétés d'équipement de fabrication de puces Lam Research LRCX.O et Applied Materials

AMAT.O sont toutes deux en hausse de 6,2 % avant le marché; Les actions d'ASML ASML.O cotées en bourse aux États-Unis sont en hausse de 4,2 % à 1 316 $ ** Ces entreprises fabriquent des équipements de pointe pour équiper les usines de fabrication de puces de TSMC ** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW prévoit des dépenses d'investissement de 52 à 56 milliards de dollars cette année

** ASML semble être le premier et potentiellement le plus grand gagnant d'une augmentation pluriannuelle des dépenses d'investissement - Hargreaves Lansdown

** L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a augmenté de ~42% en 2025