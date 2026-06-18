information fournie par Reuters • 18/06/2026 à 11:40

Les actions des fabricants américains de puces électroniques progressent après l'annonce par Trump d'un partenariat entre Apple et Intel

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18 juin - ** Les actions des fabricants de puces électroniques progressent en pré-ouverture après que le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu’Apple

AAPL.O avait accepté de collaborer avec Intel INTC.O pour concevoir et fabriquer ses puces aux États-Unis

** Le titre Intel bondit de 8,9%

** Nvidia NVDA.O progresse de 1%, AMD AMD.O bondit de 2,8% et Broadcom AVGO.O grimpe de 2,6%

** ARM Holdings ARM.O en hausse de 4,4%, Microchip

MCHP.O gagne 2,9%, Applied Material AMAT.O et Micron MU.O progressent toutes deux de 4,5%

** Marvell Technology MRVL.O en hausse de 4,8%, Qualcomm

QCOM.O gagne 2,6%

** L'ETF iShares dédié aux semi-conducteurs SOXX.O progresse de 3,4%, l'ETF Vaneck dédié aux semi-conducteurs

SMH.O de 2,9% et l'ETF Roundhill dédié à la mémoire DRAM.Z de 6,1%