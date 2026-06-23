Les actions des entreprises technologiques américaines sont en baisse, mais les prévisions de bénéfices sont en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nasdaq recule d'environ 1,5 %, le S&P 500 perd environ 1 % et le Dow Jones progresse légèrement

* Le secteur technologique affiche la plus forte baisse parmi les secteurs en recul du S&P 500; celui des biens de consommation de base mène les hausses

* L'indice européen STOXX recule d'environ 0,7 %

* Le dollar s'apprécie; le pétrole brut américain et l'or reculent; le bitcoin chute de plus de 3 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,48 %

23 juin - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES TITRES TECHNOLOGIQUES AMÉRICAINS SONT SOUS PRESSION, MAIS LES ESTIMATIONS DE BÉNÉFICES SONT EN HAUSSE

Alors que les titres technologiques américains .SPLRCT sont sous pression ce mardi, les investisseurs se concentrent à nouveau sur les dépenses massives en IA et les valorisations élevées du secteur. Mais les estimations de bénéfices pour le secteur technologique du S&P 500 restent solides à l’approche de la prochaine période de publication des résultats, qui débute officieusement en juillet.

« Du point de vue des révisions de bénéfices, la technologie reste l’un des secteurs les plus solides que nous suivons », déclare Nick Raich, directeur général de The Earnings Scout.

Il écrit mardi que « la récente faiblesse des cours s’est produite malgré une amélioration continue des prévisions de BPA ».

Jeudi dernier, les bénéfices du secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT devaient augmenter de 61,4 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la plus forte croissance estimée des bénéfices pour tous les secteurs ce trimestre, après celui de l’énergie .SPNY , qui devrait enregistrer une hausse de 117,2 % en glissement annuel, selon les données de Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats chez LSEG.

De plus, l’estimation de la croissance des bénéfices du secteur technologique au deuxième trimestre est en hausse par rapport aux 50,2 % du début avril. La croissance des bénéfices de l’ensemble de l’indice S&P 500 au deuxième trimestre est désormais estimée à 22,9 %, contre 19,2 % début avril, selon les données de LSEG.

« Tant que nous ne constaterons pas de détérioration significative des prévisions de bénéfices, nous estimons que le contexte fondamental reste favorable à l’IA, à la technologie et aux actions, et que les récents replis créent des opportunités plutôt que de signaler la fin de la reprise », écrit Raich.

Les investisseurs devraient suivre de près les résultats trimestriels de FedEx Corp FDX.N , qui seront publiés mardi après la clôture.

Le rapport de Micron Technology MU.O , attendu mercredi en fin de journée, sera également au centre de l’attention. L'action Micron, qui figure parmi les meilleures performances du S&P 500 cette année, a reculé de 11,1 % mardi, tandis que le secteur technologique a perdu 2,8 % sur la journée.

La dernière saison des résultats du S&P 500 a enregistré la plus forte croissance des bénéfices depuis le quatrième trimestre 2021, indique M. Dhillon. Les données de LSEG ont montré que la croissance en glissement annuel pour le premier trimestre s’élevait à 29,3 %.

La croissance des bénéfices du S&P 500 au quatrième trimestre 2021 s'était élevée à 32,1 %.

(Caroline Valetkevitch)

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