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Les actions des entreprises de services publics californiennes s'effondrent alors qu'un projet de loi modifié sur les feux de forêt maintient les recours des assureurs
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 14:42
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des entreprises de services publics ont reculé lundi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après qu'un amendement apporté à un projet de loi du Sénat californien n'a guère modifié l'exposition des opérateurs de réseau de l'État aux responsabilités liées aux feux de forêt.

Les actions de PG&E PCG.N et d'Edison International EIX.N , qui exploitent des services publics en Californie, ont chuté respectivement de 15,7% et 10,4%, tandis que celles de Sempra SRE.N ont reculé de 3,5%.

L'État s'est montré particulièrement vulnérable aux risques liés aux feux de forêt ces deux dernières années et certains législateurs avaient cherché à mettre en place des réformes plus larges en matière de partage des coûts afin d'éviter de mettre sous pression le Fonds californien de lutte contre les feux de forêt.

Cependant, les législateurs californiens ont finalement décidé d'autoriser l'émission d'obligations pour augmenter le financement et n'ont pas modifié le droit des assureurs de demander réparation aux entreprises de services publics.

"Nous sommes parvenus à un compromis qui empêche les fonds spéculatifs de tirer profit des victimes des feux de forêt, interdit aux dirigeants des services publics de percevoir des primes lorsque leur entreprise est à l'origine d'un incendie, et permet aux victimes de recevoir plus rapidement de l'argent", a déclaré le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, dans un communiqué .

La société de courtage BMO a abaissé la note de PG&E de "surperformer" à "en ligne avec le marché" à la suite de cet amendement, tandis que Mizuho a abaissé celle d'Edison de "surperformer" à "neutre".

"Le projet de loi ne fait rien pour garantir la solvabilité à long terme du fonds dédié aux feux de forêt (ni le plafond de responsabilité associé), ce qui expose les investisseurs à un risque de queue illimité lié aux feux de forêt", ont déclaré les analystes de la société de courtage au sujet de l'impact de cet amendement sur PG&E.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 31/08/2026 à 14:42:01.

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