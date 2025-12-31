Les actions des conglomérats industriels américains devraient terminer l'année 2025 à un niveau élevé

31 décembre - ** Les principales entreprises industrielles américaines devraient terminer en hausse en 2025

** Depuis le début de l'année, GE Aerospace &GE.N a augmenté de 87% et 3M &MMM.N de 25%; Honeywell &HON.O a baissé de 7,74%

** La forte demande de transport aérien, ainsi que les retards dans la production de nouveaux avions, ont forcé les compagnies aériennes à continuer à voler avec des jets plus anciens et moins économes en carburant et à dépenser des milliards pour la maintenance, ce qui a aidé des entreprises comme GE

** MMM a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en octobre de cette année, misant sur des produits à plus forte marge et un contrôle plus strict des coûts

** Au début du mois, HON a déclaré qu'elle s'attendait à enregistrer une charge exceptionnelle d'environ 470 millions de dollars au quatrième trimestre, liée à un règlement potentiel du litige concernant la société d'aviation privée Flexjet

** Au début de l'année, Honeywell a déclaré qu'elle allait se séparer de son grand conglomérat pour créer trois sociétés indépendantes axées sur l'automatisation, l'aérospatiale et les matériaux avancés

** Les conglomérats industriels du S&P 500 (Industry).SPLRCICON ont progressé de 2,77 % depuis le début de l'année