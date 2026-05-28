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Les actions des compagnies pétrolières remontent après les frappes aériennes menées par l'Iran et les États-Unis
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 14:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 montent de 3% à 97,14 $ le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 montent de 3,1% à 91,44 $ le baril

** Les cours du pétrole ont augmenté après que les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré avoir pris pour cible une base aérienne américaine en réponse à une attaque américaine antérieure dans la ville portuaire de Bandar Abbas

** Les géants de l'énergie Chevron CVX.N progressent de 1,1% et Exxon Mobil XOM.N de 1%

** Les producteurs de pétrole et de gaz APA Corp APA.O , Diamondback Energy FANG.O , Devon Energy DVN.N et SM Energy

SM.N progressent respectivement de 1% et 1,4%

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O et SLB SLB.N progressent chacune de 0,5%

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66

PSX.N progressent respectivement de 1% et 1,2%

Valeurs associées

APA
36,5300 USD NASDAQ -0,25%
BAKER HUGHES RG-A
64,7100 USD NASDAQ +2,39%
CHEVRON
183,140 USD NYSE +0,40%
DEVON ENERGY
44,130 USD NYSE -0,37%
DIAMONDBACK ENG
194,1400 USD NASDAQ +0,67%
EXXON MOBIL
147,010 USD NYSE -0,66%
Gaz naturel
3,04 USD NYMEX 0,00%
HF SINCLAIR
68,240 USD NYSE +0,16%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
251,395 USD NYSE +1,74%
PHILLIPS 66
176,760 USD NYSE +1,18%
Pétrole Brent
93,31 USD Ice Europ -1,76%
Pétrole WTI
88,65 USD Ice Europ -0,83%
SLB
55,115 USD NYSE -2,45%
SM ENERGY
31,165 USD NYSE +1,71%
VALERO ENERGY
245,070 USD NYSE +1,92%
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