Les actions des compagnies pétrolières remontent après les frappes aériennes menées par l'Iran et les États-Unis

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28 mai - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 montent de 3% à 97,14 $ le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 montent de 3,1% à 91,44 $ le baril

** Les cours du pétrole ont augmenté après que les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré avoir pris pour cible une base aérienne américaine en réponse à une attaque américaine antérieure dans la ville portuaire de Bandar Abbas

** Les géants de l'énergie Chevron CVX.N progressent de 1,1% et Exxon Mobil XOM.N de 1%

** Les producteurs de pétrole et de gaz APA Corp APA.O , Diamondback Energy FANG.O , Devon Energy DVN.N et SM Energy

SM.N progressent respectivement de 1% et 1,4%

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O et SLB SLB.N progressent chacune de 0,5%

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66

PSX.N progressent respectivement de 1% et 1,2%