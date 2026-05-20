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Les actions des compagnies pétrolières reculent alors que les cours du brut baissent en raison des perspectives de guerre avec l'Iran
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines reculent avant l'ouverture, dans le sillage de la baisse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 2,7% à 108,31 $ le baril; le West Texas Intermediate américain

CLc1 perd 2,6% à 101,46 $ le baril

** Les cours du pétrole ont chuté après que le président américain Donald Trump a réaffirmé que la guerre en Iran prendrait fin "très rapidement", bien que les investisseurs soient restés prudents quant à l'issue des négociations alors que les perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient se poursuivaient

** Les géants de l'énergie Chevron CVX.N et Exxon Mobil

XOM.N ont tous deux reculé d'environ 1%

** Les producteurs de pétrole et de gaz Occidental Petroleum

OXY.N , APA Corp APA.O , Diamondback Energy FANG.O et Devon Energy DVN.N ont chacun reculé de 1,1% à 1,4%

** Les sociétés de services pétroliers PBF Energy PBF.N et Halliburton HAL.N reculent respectivement d'environ 1% et 0,8%

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N reculent respectivement de 1,2% et 1,5%

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