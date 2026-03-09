Les actions des compagnies aériennes sont malmenées, les tarifs aériens augmentent alors que la guerre contre l'Iran pousse le pétrole à dépasser les 100 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent bondit de 29 % lundi pour atteindre des niveaux inégalés depuis 2022

* Les actions des compagnies aériennes chutent en Asie et en Europe

* Certains billets d'avion coûtent sept fois plus cher qu'il y a une semaine

* Les analystes mettent en garde contre le ralentissement des voyages et l'immobilisation potentielle d'avions au sol

(Ajout d'un graphique sur les prix du kérosène et les actions; mise à jour des mouvements d'actions en Europe) par Julie Zhu et Christoph Steitz

Les actions des compagnies aériennes ont été martelées lundi, tandis que les tarifs aériens ont grimpé en flèche alors que la guerre américano-israélienne avec l'Iran a fait grimper les prix du pétrole, suscitant des craintes d'un profond ralentissement des voyages et la possibilité d'une immobilisation généralisée des avions au sol.

Les prix du pétrole ont bondi de 15 % pour dépasser les 105 dollars le baril, atteignant des niveaux inégalés depuis 2022, alors que certains grands producteurs réduisaient leurs approvisionnements et que les craintes d'une perturbation prolongée du transport maritime s'emparaient du marché. À un moment donné, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont bondi de 29 %.

Certains prix du kérosène ont doublé depuis le début du conflit, accentuant la pression sur les transporteurs qui naviguent déjà dans un espace aérien restreint, alors que les pilotes se déroutent pour éviter le conflit au Moyen-Orient et que des milliers de passagers bloqués tentent de quitter la région.

"En l'absence d'un soulagement à court terme, les compagnies aériennes du monde entier pourraient être contraintes d'immobiliser des milliers d'avions, tandis que certains des transporteurs les plus fragiles financièrement pourraient interrompre leurs activités", ont déclaré les analystes de Deutsche dans une note adressée à leurs clients.

MOINS DE VOYAGEURS D'AGRÉMENT EN PERSPECTIVE?

En Asie, les actions des compagnies aériennes ont chuté, les plus touchées étant Korean Air Lines 003490.KS qui a perdu 8,6%, Air New Zealand AIR.NZ qui a chuté de 7,8% et Cathay Pacific 0293.HK de Hong Kong qui a chuté de 5%.

En Europe, Air France KLM AIRF.PA , IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, Wizz Air WIZZ.L et Lufthansa

LHAG.DE ont chuté de 2,5 % à 6 % dans les échanges du matin, tandis que les principales compagnies aériennes américaines étaient en baisse d'environ 4 % dans les échanges d'avant marché.

La hausse des prix des billets a accentué la douleur des consommateurs. Les vols directs de Séoul à Londres le 11 mars avec Korean Air Lines, par exemple, ont grimpé à 4 359 dollars, contre 564 dollars sept jours plus tôt, selon les données de Google Flights.

"Le problème pour les compagnies aériennes est que la demande de voyages pourrait être réduite car les coûts deviennent prohibitifs pour les voyageurs d'agrément et que certaines entreprises commencent à limiter les voyages d'affaires en raison des perspectives incertaines", a déclaré Lorraine Tan, directrice de la recherche sur les actions pour l'Asie chez Morningstar.

L'impact des tarifs aériens élevés pourrait limiter la demande de voyages pendant une grande partie de l'année 2026, a ajouté Mme Tan.

Le carburant est la deuxième dépense la plus importante pour les transporteurs aériens après la main-d'œuvre, représentant généralement un cinquième à un quart des dépenses d'exploitation. Certaines grandes compagnies aériennes asiatiques et européennes ont mis en place des couvertures pétrolières , mais les compagnies américaines ont largement abandonné cette pratique au cours des deux dernières décennies.

LE CONFLIT ENTRAÎNE DES "COÛTS IMPORTANTS" POUR LES COMPAGNIES AÉRIENNES

Des prix élevés pourraient avoir de graves conséquences pour l'industrie.

"Si le brut augmente de 20 %, le kérosène augmente plusieurs fois plus car il est encore plus rare, ce qui ajoute un coût important aux opérations ainsi qu'aux ressources des équipages, qui sont sollicités en raison des temps de vol plus longs lorsque l'espace aérien est fermé", a déclaré Subhas Menon, directeur de l'Association des compagnies aériennes d'Asie-Pacifique.

Les analystes de Deutsche ont noté qu'une forte hausse des coûts du kérosène en 2005, à la suite des ouragans Katrina et Rita, avait causé des dommages importants et généralisés au secteur, et que les grandes compagnies aériennes Delta et Northwest s'étaient placées sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites cette année-là.

Depuis le 28 février, date du début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, jusqu'au 8 mars, plus de 37 000 vols à destination et en provenance du Moyen-Orient ont été annulés, selon les données de Cirium.

L'espace aérien étant fortement réduit, les compagnies aériennes ont été contraintes de réacheminer leurs vols, d'emporter du carburant supplémentaire ou de faire des escales de ravitaillement supplémentaires afin de se prémunir contre les déroutements soudains ou les trajectoires de vol plus longues à travers des couloirs plus sûrs.

Selon Cirium, Emirates, Qatar Airways et Etihad transportent ensemble environ un tiers des passagers de l'Europe vers l'Asie et plus de la moitié des passagers de l'Europe vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles voisines du Pacifique.

À Oman, l'aéroport international de Mascate a demandé aux opérateurs de jets privés d'éviter d'utiliser le site pour des "vols supplémentaires", donnant la priorité aux vols gouvernementaux et commerciaux, alors que de nouvelles fermetures de l'espace aérien mettent à mal les tentatives de la région d'augmenter le nombre de voyages.

Les vols vers l'Irak, la Syrie, le Liban et la Jordanie de Turkish Airlines THYAO.IS , AJet, Pegasus PGSUS.IS et SunExpress ont été annulés jusqu'au 13 mars, a déclaré dimanche le ministre turc des Transports, Abdulkadir Uraloglu.