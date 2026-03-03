Les actions des compagnies aériennes restent sous pression ; les transporteurs asiatiques connaissent une forte augmentation de la demande, les prix bondissent

Les actions des compagnies aériennes asiatiques sont restées sous pression mardi, alors que la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran s'est intensifiée , les transporteurs surveillant de près les hausses des prix du carburant et nombre d'entre eux connaissant une forte augmentation des réservations, les passagers se reportant sur d'autres compagnies aériennes que celles du Moyen-Orient.

Vanessa Hudson, directrice générale de Qantas Airways

QAN.AX , a déclaré que la compagnie aérienne avait mis en place une « assez bonne » couverture du risque carburant, mais que la flambée des prix du pétrole dans le cadre du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran était importante pour l'industrie de l'aviation.

« Nous avons mis en place une assez bonne couverture, mais les impacts sur l'aviation sont assez importants et nous continuons à suivre l'évolution de la situation », a-t-elle déclaré lors du sommet commercial de l'Australian Financial Review, alors que les actions de la compagnie aérienne ont chuté pour la deuxième journée, perdant jusqu'à 3,9 %.

Les prix du pétrole ont augmenté dans le contexte de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient, ce qui pourrait faire grimper le prix du carburant et nuire aux bénéfices des compagnies aériennes.

Les principaux hubs du Golfe, dont l'aéroport international de Dubaï, le plus fréquenté au monde, qui accueille habituellement plus de 1 000 vols par jour, sont restés fermés pour le quatrième jour en raison du conflit. Des dizaines de milliers de passagers se sont ainsi retrouvés bloqués , l'aviation étant confrontée à sa plus grande épreuve depuis la pandémie de COVID-19.

Qantas a déclaré la semaine dernière que 81 % de son carburant était couvert pour le second semestre de son exercice financier qui se termine le 30 juin.

Le directeur financier de Japan Airlines 9201.T , Yuji Saito, a déclaré lundi que le transporteur prévoyait d'ajuster sa surcharge carburant pour les vols internationaux, mais n'a pas fourni de calendrier.

Sur le marché intérieur, « étant donné qu'il n'y a pas de surcharge, nous compensons une partie de la hausse des prix par la couverture », a-t-il déclaré aux journalistes.

Les actions de Japan Airlines étaient en baisse de 3,5 % dans les premiers échanges mardi. Les actions de Korean Air Lines 003490.KS ont chuté de près de 8 % après la reprise des échanges après un jour férié lundi et les actions de Cathay Pacific Airways 0293.HK de Hong Kong ont baissé de plus de 2 %.

Les actions des principaux transporteurs chinois Air China <0753. HK> 601111.SS , China Eastern Airlines 600115.SS

0670.HK et China Southern Airlines 600029.SS 1055.HK ont toutes chuté de 3 % à 5 % sur les marchés de Hong Kong et de Shanghai.

La directrice générale de la plus grande banque d'investissement australienne, Macquarie Group, MQG.AX Shemara Wikramanayake, a déclaré mardi que le conflit pourrait affecter la disponibilité du pétrole, ainsi que son coût.

« Il va y avoir un problème d'acheminement », a déclaré Mme Wikramanayake, dont la société est l'un des plus grands négociants de pétrole et de gaz au monde.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES ASIATIQUES CONNAISSENT UNE FORTE AUGMENTATION DE LA DEMANDE

Les compagnies aériennes alternatives à celles du Golfe ont enregistré une forte hausse des réservations de passagers et des prix des billets, selon les vérifications effectuées par Reuters sur les sites web des transporteurs.

Une recherche sur le site web de Cathay Pacific mardi a montré qu'il n'y avait plus de sièges disponibles en classe économique sur la route Hong Kong-Londres jusqu'au 11 mars, avec un billet aller simple ce jour-là coûtant au moins 21 158 HK$ (2 705,28 $), tombant à un prix plus normal de 5 054 HK$ plus tard dans le mois.

Pour les vols Sydney-Londres, Qantas ne propose pas de billets en classe économique sur les vols via ses itinéraires habituels de Perth et Singapour jusqu'au 17 mars, date à laquelle un billet est disponible pour 3 129 dollars australiens (2 220,03 $) pour un aller simple. Pour les dates antérieures, elle propose des options onéreuses avec des escales non traditionnelles telles que Los Angeles et Johannesburg.

Les sites web des compagnies aériennes de Chine continentale indiquent que les tarifs des liaisons Chine-Royaume-Uni ont également très largement dépassé les niveaux habituels, les sièges en classe économique étant largement indisponibles pour les départs à venir.

Un billet aller-retour en classe économique coûte généralement moins de 10 000 yuans, mais la seule option d'Air China pour mercredi est la classe affaires, avec un billet aller simple direct à 50 490 yuans (7 338 $).

China Eastern propose un billet Shanghai-Londres pour 38 108 yuans, également en classe affaires.

Les sièges en classe économique réapparaissent jeudi, mais les prix restent plusieurs fois plus élevés que d'habitude, avec Shanghai-Londres à 25 808 yuans et Pékin-Londres à environ 23 000 yuans.

(1 $ = 1,4094 dollar australien) (1 $ = 7,8210 dollars de Hong Kong) (1 $ = 6,8805 yuans chinois renminbi)