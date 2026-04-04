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Cinq pays de l'UE préconisent un impôt exceptionnel sur les bénéfices des groupes énergétiques
information fournie par Reuters 04/04/2026 à 11:03

PHOTO DE FICHIER : Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

PHOTO DE FICHIER : Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

Les ministres ‌des Finances de cinq Etats membres de l'Union européenne plaident ​en faveur de la création d'un impôt exceptionnel sur les bénéfices des compagnies énergétiques en réaction à la hausse ​des prix du pétrole déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, dans une ​lettre à la Commission que ⁠Reuters a consultée samedi.

Dans ce courrier daté de vendredi, ‌les ministres des Finances allemand, autrichien, espagnol, italien et portugais estiment qu'une telle mesure montrerait que "nous ​sommes unis et ‌capables d'agir".

"Cela enverrait aussi un signal clair ⁠sur le fait que ceux qui tirent profit des conséquences de la guerre doivent apporter leur part pour alléger ⁠le fardeau qui ‌pèse sur le grand public", écrivent-ils.

Les cinq ⁠ministres rappellent dans leur lettre adressée au commissaire européen ‌pour le Climat Wopke Hoekstra qu'une taxe exceptionnelle ⁠avait été instaurée en 2022 face à la ⁠flambée des ‌prix énergétiques due à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine ​par les forces russes.

"Face ‌aux distorsions actuelles du marché et aux contraintes budgétaires, la Commission européenne devrait ​rapidement développer un instrument de contribution similaire à l'échelle de l'UE, s'appuyant sur une base juridique ⁠solide", disent-ils.

Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 50% depuis le début des frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février et les prix du gaz en Europe ont augmenté de plus de 70%.

(Andreas Rinke, Jean-Stéphane Brosse pour ​la version française)

Guerre en Iran
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11 commentaires

  • 04 avril 17:15

    C'est Israël qu'il faudrait taxer !

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