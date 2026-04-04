Cinq pays de l'UE préconisent un impôt exceptionnel sur les bénéfices des groupes énergétiques

PHOTO DE FICHIER : Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles
Les ministres des Finances de cinq Etats membres de l'Union européenne plaident en faveur de la création d'un impôt exceptionnel sur les bénéfices des compagnies énergétiques en réaction à la hausse des prix du pétrole déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, dans une lettre à la Commission que Reuters a consultée samedi.
Dans ce courrier daté de vendredi, les ministres des Finances allemand, autrichien, espagnol, italien et portugais estiment qu'une telle mesure montrerait que "nous sommes unis et capables d'agir".
"Cela enverrait aussi un signal clair sur le fait que ceux qui tirent profit des conséquences de la guerre doivent apporter leur part pour alléger le fardeau qui pèse sur le grand public", écrivent-ils.
Les cinq ministres rappellent dans leur lettre adressée au commissaire européen pour le Climat Wopke Hoekstra qu'une taxe exceptionnelle avait été instaurée en 2022 face à la flambée des prix énergétiques due à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par les forces russes.
"Face aux distorsions actuelles du marché et aux contraintes budgétaires, la Commission européenne devrait rapidement développer un instrument de contribution similaire à l'échelle de l'UE, s'appuyant sur une base juridique solide", disent-ils.
Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 50% depuis le début des frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février et les prix du gaz en Europe ont augmenté de plus de 70%.
(Andreas Rinke, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
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