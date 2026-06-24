Les actions des compagnies aériennes américaines progressent alors que le prix du pétrole revient à ses niveaux d'avant la guerre en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice S&P 500 des compagnies aériennes de transport de passagers .SPLRCALI atteint un niveau record

* Les résultats du troisième trimestre pourraient dépasser les prévisions des analystes si les prix du carburant se stabilisent – UBS

(Ajout des commentaires des analystes et des cours des actions aux paragraphes 6, 11 et 12) par Nandan Mandayam et Anshuman Tripathy

Les actions des compagnies aériennes américaines ont progressé de 3% à 7% mercredi après que les cours du brut ont chuté à leur plus bas niveau depuis avant la guerre en Iran, ce qui a ravivé l'espoir d'un allègement de la pression sur les résultats des transporteurs, même s'il est peu probable que ces avantages se répercutent immédiatement sur les passagers.

L’indice S&P 500 Passenger Airlines .SPLRCALI a bondi de 5% pour atteindre un plus haut historique, et affiche une hausse de près de 13% depuis sa clôture du 12 juin, date à laquelle les États-Unis et l’Iran ont annoncé un accord de paix. L’indice de référence S&P 500 a quant à lui reculé de 0,5% sur cette même période.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 sont passés mercredi sous la barre des 74 dollars le baril, alors que des signes indiquent que davantage de pétroliers s’apprêtent à quitter le détroit d’Ormuz, par lequel transite un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole. O/R

Avec un assouplissement attendu de l’offre et des prix du brut, les compagnies aériennes devraient économiser des milliards de dollars en coûts supplémentaires , la hausse des prix du kérosène pendant la guerre avec l’Iran ayant dépassé la croissance des tarifs. Toutefois, une baisse immédiate des tarifs pour les voyageurs reste peu probable compte tenu des capacités limitées.

“Les fluctuations soudaines des prix du carburant signifient qu’à court terme, la rentabilité des compagnies aériennes peut évoluer (dans le sens inverse de l’évolution des prix du carburant), car elles ont déjà vendu de nombreux billets en tablant sur le coût antérieur du carburant”, a déclaré Nicolas Owens, analyste chez Morningstar .

UBS a indiqué mardi dans une note qu’elle estimait que le bénéfice par action des compagnies aériennes au troisième trimestre pourrait dépasser les attentes de Wall Street, si les prix du carburant se stabilisaient.

Par ailleurs, si toutes les compagnies aériennes devraient bénéficier d’un carburant plus bon marché, les analystes estiment que celles disposant d’une flotte plus réduite et d’une part moindre de sièges premium et de clients haut de gamme sont susceptibles d’en tirer davantage profit, leurs marges étant plus sensibles aux flambées des prix du carburant.

Frontier ULCC.O et Southwest LUV.N ont chacune progressé de 3%, tandis que Delta DAL.N et JetBlue JBLU.O ont respectivement gagné 3,7% et 4,5%. Alaska Air ALK.N et United

UAL.O ont chacune progressé d’environ 6%, tandis qu’American Airlines AAL.O a bondi d’environ 7%.

Les prix du kérosène, qui s’établissaient en moyenne entre 85 et 90 dollars le baril avant les frappes américano-israéliennes contre l’Iran en février, étaient retombés d’un pic de plus de 170 dollars à une moyenne de 119,17 dollars au cours de la semaine se terminant le 19 juin, selon l’Association internationale du transport aérien.

“La baisse des prix du pétrole explique en partie cette situation, mais la fin du conflit avec l’Iran signifie également la reprise des projets industriels qui avaient été suspendus et, par conséquent, une augmentation des voyages d’affaires et de loisirs rentables”, a déclaré Michael Ashley Schulman, associé chez Cerity Partners.

Les actions des agences de voyage en ligne telles que Booking Holdings BKNG.O et Expedia EXPE.O ont progressé de 7% à 10%.