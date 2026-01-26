Les actions des compagnies aériennes américaines chutent alors que la tempête hivernale provoque des annulations massives de vols

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions des compagnies aériennes américaines chutent en début de séance

** American Airlines AAL.O en baisse de 1,2%, United Airlines UAL.O en baisse de 1,4%, Delta Air Lines DAL.N en baisse de 1,1%, Southwest Airlines LUV.N en baisse de près de 1% dans les échanges de pré-marché ** La tempête hivernale perturbe les voyages aux États-Unis, obligeant les compagnies aériennes à annuler des milliers de vols

** Plus de 3 600 vols ont été annulés et 714 retardés depuis le début de la journée de lundi, selon le site web de suivi des vols FlightAware

** À la dernière clôture, l'indice Dow Jones U.S. airlines

.DJUSAR a baissé de 1,3 % depuis le début de l'année