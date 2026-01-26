 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des compagnies aériennes américaines chutent alors que la tempête hivernale provoque des annulations massives de vols
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 11:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions des compagnies aériennes américaines chutent en début de séance

** American Airlines AAL.O en baisse de 1,2%, United Airlines UAL.O en baisse de 1,4%, Delta Air Lines DAL.N en baisse de 1,1%, Southwest Airlines LUV.N en baisse de près de 1% dans les échanges de pré-marché ** La tempête hivernale perturbe les voyages aux États-Unis, obligeant les compagnies aériennes à annuler des milliers de vols

** Plus de 3 600 vols ont été annulés et 714 retardés depuis le début de la journée de lundi, selon le site web de suivi des vols FlightAware

** À la dernière clôture, l'indice Dow Jones U.S. airlines

.DJUSAR a baissé de 1,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
14,6700 USD NASDAQ -2,33%
DELTA AIR LINES
67,925 USD NYSE -1,47%
JETBLUE AIRWAYS
5,2800 USD NASDAQ -2,04%
SOUTHWEST AIRLIN
41,940 USD NYSE -1,14%
UNITED AIRLINES
107,7400 USD NASDAQ -2,41%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Israéliens portent des portraits de Ran Gvili lors de la fête juive d'Hanouka, à Tel Aviv le 21 décembre 2025 ( AFP / ILIA YEFIMOVICH )
    Ran Gvili, "le défenseur d'Aloumim", dernier otage israélien à Gaza, tué le 7-Octobre
    information fournie par AFP 26.01.2026 13:03 

    Ran Gvili, policier tombé au combat en défendant le kibboutz Aloumim le 7 octobre 2023 durant l'attaque du Hamas sur le sud d'Israël, est le dernier otage israélien dans la bande de Gaza. Agé de 24 ans, ce sous-officier passionné de moto et membre de Yassam, une ... Lire la suite

  • nexity-1 (Crédit: L. Grassin / )
    Nexity : rebondit de 12% vers 9,25E
    information fournie par Zonebourse 26.01.2026 12:54 

    Nexity rebondit in extremis ce 29/01 après avoir frôlé la correctionnelle le mercredi 21 janvier (plongeon vers 8,15E), en clôturant sous le plancher crucial des 8,25E du 3 septembre 2025, des 8,335E du 24 juin 2024 Le titre semblait bien parti pour s'en aller ... Lire la suite

  • BENETEAU : Pas de signe d'amélioration
    BENETEAU : Pas de signe d'amélioration
    information fournie par TEC 26.01.2026 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • ( AFP / JOHN MACDOUGALL )
    Le moral des entrepreneurs allemands reste à son plus bas niveau depuis huit mois en janvier
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.01.2026 12:51 

    Le moral des chefs d'entreprise allemands est resté à son plus bas niveau depuis huit mois en janvier, signe d'un début d'année sans élan pour l'économie allemande en difficulté. Le baromètre Ifo, qui mesure le climat des affaires en Allemagne, s'est stabilisé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank