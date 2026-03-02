Les actions des compagnies aériennes américaines chutent alors que l'escalade au Proche-Orient provoque un chaos dans les vols et une hausse du prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions des compagnies aériennes américaines ont chuté lors des échanges avant bourse, alors que l'escalade du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran a perturbé les itinéraires aériens mondiaux, fermé les principaux hubs du Moyen-Orient et fait grimper en flèche les prix du pétrole

** Les prix du pétrole ont bondi de 9% pour atteindre leur plus haut niveau depuis des mois, alors que l'Iran et Israël ont intensifié leurs attaques

** United Airlines UAL.O en baisse de 5,6 %, Delta Air Lines DAL.N en baisse de 5,4 % et American Airlines AAL.O en baisse de 5,7 %

** Southwest Airlines LUV.N en baisse de 3,8%, Alaska Air Group ALK.N en baisse de 6%

** Les analystes ont déclaré que la hausse des prix du carburant, les annulations de vols et les réacheminements coûteux étaient le principal frein pour les compagnies aériennes, même si la plupart des transporteurs ont couvert une partie de leurs besoins en carburant

** L'indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines .DJUSAR est en baisse de 3,3 % depuis le début de l'année