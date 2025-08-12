Les actions des compagnies aériennes américaines bondissent, les données sur les tarifs aériens signalant une amélioration du pouvoir de fixation des prix

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 11, mise à jour des actions dans l'ensemble du document) par Shivansh Tiwary

Les actions des principaux transporteurs américains ont grimpé en flèche mardi après que les données optimistes sur les tarifs aériens pour le mois de juillet aient signalé une amélioration du pouvoir de fixation des prix pour l'industrie, les compagnies aériennes réduisant leur capacité pour s'aligner sur un environnement de demande faible.

Les actions des compagnies traditionnelles United Airlines

UAL.O , American Airlines AAL.O et Delta Air Lines DAL.N ont bondi de 8 % à 10 % chacune, tandis que la compagnie à bas prix Southwest Airlines LUV.N a gagné 4 % dans les échanges de l'après-midi.

Les compagnies plus petites ont également progressé, avec Alaska Air ALK.N en hausse de 8 % et JetBlue Airways JBLU.O en hausse d'environ 10 %. Le transporteur à bas prix Frontier Group ULCC.O a fait un bond de 22 %.

Les données du Bureau des statistiques du travail du Département du travail ont montré mardi que les tarifs aériens ont augmenté de 4 % en juillet après avoir baissé de 0,1 % en juin, marquant ainsi leur première augmentation en six mois.

Les indications d'amélioration des tarifs aériens surviennent après des mois de pression sur les marges due aux rabais, la faible demande des voyageurs nationaux soucieux de leur budget ayant contraint les compagnies aériennes à réduire leurs prix malgré la haute saison des voyages d'été.

"L'IPC montrant que les tarifs aériens ont augmenté de 4 % en juillet, les transporteurs ont enfin retrouvé leur pouvoir de fixation des prix", a déclaré Michael Ashley Schulman, directeur des investissements de Running Point Capital.

L'incertitude découlant des tarifs douaniers et des coupes budgétaires du président américain Donald Trump a incité les voyageurs à réduire leurs dépenses discrétionnaires et à réévaluer leurs projets.

Les compagnies aériennes ont depuis réduit le nombre de sièges proposés et réajusté les itinéraires pour garder le contrôle de leur pouvoir de tarification et protéger leurs marges.

Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre, en juillet, les principaux dirigeants ont exprimé leur confiance dans la capacité du secteur à réduire les capacités et à augmenter les tarifs aériens au cours de la dernière partie de l'année.

L'augmentation des tarifs aériens en juillet, la première en six mois, a conforté les investisseurs dans l'idée que la discipline en matière de capacité aiderait les transporteurs à stabiliser leurs prix et leur rentabilité.

"Le principal risque est que les coûts du carburant et de la main-d'œuvre tentent de sortir de la file d'attente, ou qu'une récession improbable () mais possible () se produise", a déclaré M. Schulman.