Les actions des compagnies aériennes américaines bondissent, les données sur les tarifs aériens signalant une amélioration du pouvoir de fixation des prix
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 18:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des principaux transporteurs américains ont bondi mardi après que les données sur les tarifs aériens pour le mois de juillet aient indiqué une amélioration du pouvoir de fixation des prix pour l'industrie, les compagnies aériennes contrôlant leur capacité pour s'aligner sur un environnement de demande faible.

Les actions des transporteurs traditionnels United Airlines

UAL.O , American Airlines AAL.O et Delta Air Lines DAL.N ont bondi de près de 10 % chacune, tandis que la compagnie aérienne à bas prix Southwest Airlines LUV.N a gagné 4 % dans les échanges de l'après-midi.

Les compagnies plus petites Alaska Air ALK.N et JetBlue Airways JBLU.O ont augmenté d'environ 10 % chacune et le transporteur à bas prix Frontier Group ULCC.O a fait un bond de 22 %.

Les données du Bureau des statistiques du travail du département du Travail ont montré mardi que les tarifs aériens ont augmenté de 4 % en juillet après avoir glissé de 0,1 % en juin, marquant leur première augmentation en six mois.

L'incertitude découlant des tarifs douaniers et des coupes budgétaires du président Donald Trump a incité les voyageurs à réduire leurs dépenses discrétionnaires et à réévaluer leurs projets.

La faiblesse de la demande, en particulier de la part des voyageurs nationaux soucieux de leur budget, a contraint les transporteurs à réduire leurs tarifs, comprimant ainsi leurs marges, bien que l'été soit généralement leur saison la plus lucrative.

Depuis lors, les compagnies aériennes ont réduit le nombre de sièges proposés et réajusté les itinéraires afin de maîtriser leur pouvoir de fixation des prix et de préserver leurs marges.

Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre, en juillet, les principaux dirigeants ont exprimé leur confiance dans la capacité du secteur à réduire la capacité et à augmenter les tarifs aériens au cours de la dernière partie de l'année.

