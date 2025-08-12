Les actions des compagnies aériennes américaines augmentent avec la hausse des tarifs en juillet

12 août - ** Les actions des compagnies aériennes américaines ont augmenté après que l'indice des prix à la consommation ait révélé une hausse des tarifs aériens en juillet

** Les données montrent que les tarifs aériens ont augmenté de 4 % en juillet, contre une baisse de 0,1 % le mois dernier

** Jetblue Airways JBLU.O , American Airlines AAL.O en hausse de près de 6 %; United Airlines UAL.O , Delta Air Lines

DAL.N en hausse d'environ 5 %; Southwest Airlines LUV.N en hausse de 2,5 %

** Les compagnies aériennes se sont concentrées sur les ventes de sièges haut de gamme dans le contexte d'une baisse générale de la demande de voyages aux États-Unis.

** Les marges élevées et la forte demande de sièges haut de gamme aident à compenser le recul des dépenses des clients sensibles au prix

** Depuis le début de l'année, l'indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines a chuté de 9,32 %