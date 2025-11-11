Les actions des centres de données chutent, CoreWeave réduisant ses prévisions de revenus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions des fournisseurs de services de centres de données chutent après que CoreWeave CRWV.O , soutenu par Nvidia, ait réduit ses prévisions de revenus pour l'année entière, citant des retards dans les centres de données tiers partenaires

** Core Scientific CORZ.O chute de 9,3 % à 17,50 $ - un plus bas de près de trois semaines, Applied Digital APLD.O chute de 10 % à 28,23 $

** Terawulf WULF.O perd 9 % à 13 $

** JPMorgan déclare que "les pressions de la chaîne d'approvisionnement ont un impact sur un développeur de centres de données tiers spécifique utilisé par CoreWeave, qui prend du retard et déplace une partie des revenus de CoreWeave hors du quatrième trimestre"