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Les actions des assureurs santé reculent après l'annonce par UnitedHealthcare et Aetna de leurs formules d'assurance pour 2027
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 18:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions des assureurs santé américains reculent après que des sociétés, dont UnitedHealthcare UNH.N et Aetna, entité de CVS Health CVS.N , ont annoncé leurs offres de plans Medicare Advantage pour 2027

** Les actions de UnitedHealth et de CVS reculent de près de 1%, à respectivement 363,22 $ et 84,95 $, tandis qu’Elevance Health ELV.N cède 2% à 380,72 $ et Humana HUM.N perd environ 1% à 378,89 $

** UnitedHealth et Aetna annoncent leur intention de restreindre l’accès aux prestataires pour les bénéficiaires inscrits à leurs régimes MA soutenus par le gouvernement en 2027, destinés aux adultes âgés de 65 ans et plus et aux personnes en situation de handicap

** Humana indique qu’elle proposera des plans dans plus de 80% des comtés américains l’année prochaine, contre 85% en 2026

** Les analystes de J.P. Morgan ont indiqué que les assureurs entament la période d’adhésion annuelle alors que les taux de remboursement des régimes MA ne parviennent toujours pas à suivre l’évolution des coûts médicaux, ce qui entraîne des réductions de prestations et des retraits du marché, les assureurs privilégiant la protection de leurs marges plutôt que la croissance de leur base d’adhérents

** En tenant compte des fluctuations en séance, UNH affiche une hausse d’environ 10%, CVS d’environ 7%, ELV d’environ 9% et HUM d’environ 48% depuis le début de l’année

Valeurs associées

CVS HEALTH
86,560 USD NYSE +1,60%
ELEVANCE HEALTH
387,305 USD NYSE +1,47%
HUMANA
389,255 USD NYSE +2,57%
THE CIGNA
270,600 USD NYSE +0,93%
UNITEDHEALTH GRO
372,310 USD NYSE +1,96%
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