Les actions des assureurs santé américains augmentent après que UnitedHealth a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026

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21 avril - ** Les actions des assureurs de santé américains augmentent avant le marché après que UnitedHealth UNH.N ait relevé ses prévisions de bénéfices pour 2026

** Les actions de Humana HUM.N augmentent de 3,6%, CVS Health CVS.N de 3,8%

** Elevance Health ELV.N grimpe de 3,2%, Centene CNC.N ajoute 2,7%, Molina Healthcare MOH.N augmente de 3%, tandis qu'Alignment Healthcare ALHC.O bondit de 2,5% ** UNH prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté/shr supérieur à 18,25 $, soit une augmentation de 50 cents par rapport à sa prévision précédente de plus de 17,75 $/shr et supérieur à l'estimation des analystes de 17,86 $/shr pour 2026 - données LSEG

** Wayne DeVeydt, directeur financier, a déclaré que la société s'efforçait de maintenir une approche "prudente" de ses perspectives pour 2026, afin de préserver la confiance et la transparence

** À la dernière clôture, YTD: ALHC en hausse de 9,1%, HUM en baisse de 17,8%, MOH en baisse de 13,5%, CNC en baisse de 6,9%, ELV en baisse de 8,9%, CVS en baisse de 3,5%