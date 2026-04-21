 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des assureurs santé américains augmentent après que UnitedHealth a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 12:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions des assureurs de santé américains augmentent avant le marché après que UnitedHealth UNH.N ait relevé ses prévisions de bénéfices pour 2026

** Les actions de Humana HUM.N augmentent de 3,6%, CVS Health CVS.N de 3,8%

** Elevance Health ELV.N grimpe de 3,2%, Centene CNC.N ajoute 2,7%, Molina Healthcare MOH.N augmente de 3%, tandis qu'Alignment Healthcare ALHC.O bondit de 2,5% ** UNH prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté/shr supérieur à 18,25 $, soit une augmentation de 50 cents par rapport à sa prévision précédente de plus de 17,75 $/shr et supérieur à l'estimation des analystes de 17,86 $/shr pour 2026 - données LSEG

** Wayne DeVeydt, directeur financier, a déclaré que la société s'efforçait de maintenir une approche "prudente" de ses perspectives pour 2026, afin de préserver la confiance et la transparence

** À la dernière clôture, YTD: ALHC en hausse de 9,1%, HUM en baisse de 17,8%, MOH en baisse de 13,5%, CNC en baisse de 6,9%, ELV en baisse de 8,9%, CVS en baisse de 3,5%

Valeurs associées

ALIGNMENT HLTHC
21,8350 USD NASDAQ +1,28%
CENTENE
39,230 USD NYSE +2,40%
CVS HEALTH
77,230 USD NYSE +0,86%
ELEVANCE HEALTH
326,528 USD NYSE +2,27%
HUMANA
219,225 USD NYSE +4,19%
MOLINA HEALTHCAR
153,570 USD NYSE +2,33%
UNITEDHEALTH GRO
350,490 USD NYSE +8,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank