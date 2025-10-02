Les actions des agences d'évaluation du crédit chutent alors que FICO met en place un système de licence pour l'évaluation directe des prêts hypothécaires

Les actions des principales sociétés d'évaluation du crédit ont chuté jeudi après que la société américaine d'analyse de données Fair Isaac Corp FICO.N a dévoilé un programme qui permet aux revendeurs de prêts hypothécaires de calculer et de distribuer son score de solvabilité directement aux consommateurs.

Selon les analystes, cela pourrait peser sur les bénéfices et les marges des trois principaux bureaux de crédit américains Experian, Equifax et TransUnion, qui fournissent des données de crédit et des scores FICO pour produire des rapports destinés à la souscription de prêts hypothécaires.

Le score FICO, créé par Fair Isaac, est le système d'évaluation du crédit le plus largement adopté aux États-Unis, les principaux prêteurs l'utilisant pour évaluer la solvabilité d'un emprunteur. Plus le chiffre est élevé, plus le risque de défaillance est faible.

« Cela implique que cela réduirait la marge que des sociétés comme Experian et Equifax réalisent sur le score de crédit FICO », ont écrit les analystes de Citigroup dans une note. « Notre première réaction est que cela est négatif pour Experian et Equifax. »

Les actions d'Experian EXPN.L ont baissé de 5 % à Londres. Equifax EFX.N , société cotée aux États-Unis, a chuté de 11 % dans les échanges avant bourse, tandis que TransUnion TRU.N a baissé de 9 %.

Fair Isaac a déclaré que ce changement apporterait une transparence des prix et des économies immédiates aux prêteurs hypothécaires, aux courtiers et aux autres acteurs du secteur, tout en soulignant que les entreprises qui préfèrent passer par les agences d'évaluation du crédit peuvent continuer à le faire.

Ce changement pourrait toutefois intensifier la concurrence dans le secteur de l'évaluation du crédit, car il donne aux prêteurs un accès plus direct aux scores FICO.

« En introduisant un programme de licence pour les revendeurs de triple fusion, FICO retire effectivement aux agences d'évaluation du crédit la possibilité de majorer le score FICO », ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

La société de courtage a déclaré que les nouveaux modèles pourraient affecter les revenus des bureaux de crédit de 10 à 15 % en moyenne.

« Pour que les bureaux prennent le prix, ils devront désormais négocier directement avec les prêteurs et se faire concurrence entre eux. »