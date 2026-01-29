Les actions déclinent, Microsoft chute et le pétrole bondit en raison des craintes d'attaques contre l'Iran

Microsoft chute après la publication de ses résultats, ce qui pèse sur les actions

Les résultats d'Apple sont attendus

Le pétrole bondit en raison des tensions entre les États-Unis et l'Iran

L'or se replie après avoir atteint un record

(Mise à jour à la clôture des marchés européens) par Chuck Mikolajczak

Les actions mondiales ont chuté jeudi et s'apprêtaient à mettre fin à une série de six séances de hausse, plombées par un plongeon de Microsoft après ses résultats trimestriels, tandis que les prix du pétrole ont bondi en raison des tensions entre les États-Unis et l'Iran.

À Wall Street, les actions américaines ont baissé, entraînées par une chute de plus de 12% des actions de Microsoft

MSFT.O , mettant la société sur la voie de sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis mars 2020 , les investisseurs étant inquiets par les dépenses record sur l'intelligence artificielle au dernier trimestre.

Cela a éclipsé un gain de plus de 10 % de Meta Platforms

META.O après ses résultats trimestriels et a illustré la façon dont les investisseurs sont prêts à pardonner les dépenses massives en IA tant qu'elles sont accompagnées d'une forte croissance .

Un autre membre des "Magnificent Seven", Tesla TSLA.O , a plongé de 2,5 % après avoir publié ses résultats , tandis qu'Apple AAPL.O devrait publier ses résultats après la cloche de clôture.

"Il n'y a tout simplement pas d'élan pour ces actions; si vous ne dépassez pas largement les attentes, alors vous êtes sanctionnés comme Microsoft, qui a pourtant techniquement dépassé les prévisions de bénéfices", a déclaré Jay Hatfield, PDG et CIO d'Infrastructure Capital Advisors à New York.

"Donc, le secteur de la technologie a complètement perdu de son élan et les gens cherchent ailleurs. En ce moment, ce sont les métaux qui affichent un pur élan, mais si l'on se concentre sur la valorisation, il y a énormément d'opportunités."

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 47,35 points, soit 0,10%, à 48 968,25, le S&P 500 .SPX a perdu 36,08 points, soit 0,52%, à 6 941,95 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 299,67 points, soit 1,26%, à 23 557,78.

Sur les 133 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats, 74,4 % ont dépassé les attentes, selon les données du LSEG, ce qui est supérieur au taux de 67 % depuis 1994, mais inférieur au taux de 78 % des quatre derniers trimestres.

L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 3,65 points, soit 0,35%, à 1 048,02, son premier recul après six séances de hausse, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600

.STOXX a clôturé en baisse de 0,23%, la baisse des valeurs technologiques .SX8P l'emportant sur les gains des valeurs minières .SXPP et de l'énergie .SXEP .

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a progressé de 0,08% à 96,25, sa deuxième progression quotidienne consécutive après un récent accès de faiblesse, avec l'euro EUR= en hausse de 0,04% à 1,1957 $.

Le dollar a été soutenu en partie par la décision prise mercredi par la Réserve fédérale de laisser les taux d'intérêt inchangés , le président Jerome Powell citant une économie solide et des risques réduits à la fois pour l'inflation et l'emploi, indiquant que la banque centrale pourrait avoir une marge de manœuvre importante avant de procéder à de nouvelles baisses de taux.

Les données économiques américaines de jeudi ont montré que les demandes hebdomadaires de chômage initial ont diminué , ce qui indique que les licenciements sont restés faibles, bien que la faiblesse des embauches ait maintenu le pessimisme des consommateurs à l'égard du marché de l'emploi.

Les prix du pétrole ont bondi, le brut américain CLc1 augmentant de 3,39% à 65,36 dollars le baril et le Brent LCOc1 bondissant à 70,74 dollars le baril, en hausse de 3,42% sur la journée après avoir grimpé de plus de 5% en raison des craintes concernant d'éventuelles frappes militaires américaines sur l'Iran .

Les tensions géopolitiques ont contribué à maintenir une pression à la hausse sur l'or, qui a atteint un record de 5 594,82 $ l'once, son neuvième record consécutif. Les gains se sont toutefois estompés , les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après cette envolée. L'or au comptant XAU= était en baisse de 1,59 % à 5 313,61 $ l'once, mais il est toujours en voie de réaliser son plus grand gain mensuel en pourcentage depuis 1980.