Les actions de Zscaler grimpent après l'appel haussier de Morgan Stanley

2 septembre - ** Les actions de la société de sécurité informatique Zscaler ZS.O augmentent de 2,3 % à 283,4 $ dans les échanges de pré-marché mardi

** Morgan Stanley relève le titre de "sous-pondéré" à "surpondéré"; augmente les prévisions à 320 $ de 280 $

** La société de courtage indique que Zscaler détient une position forte dans l'architecture zéro confiance, qu'elle est leader sur le marché des services sécurisés en périphérie et qu'elle avance une stratégie de plateformisation à plus long terme

** La société devrait publier son rapport après la clôture du marché

** Morgan Stanley estime que l'entreprise est bien positionnée pour une croissance future en raison de son rôle important dans le domaine de la cybersécurité, en particulier dans l'architecture Zero Trust et le service d'accès sécurisé SASE

** L'action est notée "achat" en moyenne par 48 analystes; PT médian de 320 $ - données compilées par LSEG

** ZS en hausse de ~53,6 % depuis le début de l'année