Les actions de Zscaler en hausse alors que les prévisions de revenus dépassent les attentes du marché
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 11:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de Zscaler ZS.O en hausse de 3,2 % à 283,85 $ avant le marché

** La société a prévu des revenus annuels supérieurs aux estimations de Wall St mardi, pariant sur la demande pour ses services de cybersécurité

** Les revenus annuels se situent entre 3,27 et 3,28 milliards de dollars, au-dessus des attentes de 3,21 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Zscaler est particulièrement bien placé pour bénéficier de l'évolution des dépenses de sécurité des réseaux et de l'innovation des plates-formes - J.P.Morgan

** Ajoute: " L'exercice 26 semble plus facile que l'exercice 25. L'innovation de la plateforme et la productivité des ventes placent Zscaler en bonne position pour l'année à venir"

** L'action est notée "achat" en moyenne par 48 analystes; PT médian 322,09 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 52,1 % depuis le début de l'année

