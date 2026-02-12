 Aller au contenu principal
Les actions de Zebra Technologies augmentent grâce à des prévisions optimistes pour 2026 et à un plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 14:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zebra Technologies ZBRA.O a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice pour 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street jeudi, misant sur une forte demande pour ses lecteurs de codes-barres et ses appareils de communication, ce qui a fait grimper les actions de la société de près de 13 % avant la cloche.

Zebra a également annoncé un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars.

Cette décision intervient alors que les clients de tous les secteurs continuent de moderniser leurs opérations et d'investir dans des produits qui aident les entreprises à fonctionner plus facilement et à accroître la productivité de leurs employés.

"Nous abordons l'année 2026 avec un carnet de commandes et un pipeline sains, l'élan donné par l'acquisition d'Elo Touch et une attention plus marquée pour nos opportunités de croissance les plus importantes", a déclaré Bill Burns, directeur général de l'entreprise. Elo Touch est un fabricant d'écrans tactiles que Zebra a annoncé vouloir racheter pour 1,3 milliard de dollars en août de l'année dernière.

En 2026, Zebra prévoit une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 9 % et 13 %, dont le point médian est supérieur aux estimations de 9,8 %, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice annuel ajusté par action devrait se situer entre 17,70 et 18,30 dollars, contre des estimations de 17,47 dollars.

Zebra s'attend également à ce que les ventes et les bénéfices du premier trimestre dépassent les estimations des analystes.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, Zebra a déclaré un chiffre d'affaires net de 1,48 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,46 milliard de dollars.

Le bénéfice ajusté par action pour le trimestre était conforme aux attentes, à 4,33 dollars.

