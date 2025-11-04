Les actions de Yum China cotées aux États-Unis progressent grâce à la croissance des ventes à magasins comparables au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre -

** Les actions de Yum China cotées aux États-Unis 9987.HK augmentent de ~3% à 45,29 $.

** Les ventes à magasins comparables du 3ème trimestre augmentent de 1% par rapport à une baisse de 3% il y a un an, la demande se redressant en Chine

** Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre augmente de 8% par rapport à l'année précédente pour atteindre 400 millions de dollars

** La société américaine Yum Brands YUM.N dépasse les estimations de ventes de magasins comparables et de bénéfices pour le 3ème trimestre

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 5,93 % depuis le début de l'année