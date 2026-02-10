Les actions de Wingstop chutent alors qu'au moins deux sociétés de courtage ont abaissé la valeur de l'action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de la chaîne de restaurants Wingstop WING.O ont baissé de près de 3 % à 274 $ dans les transactions de pré-marché

** Le courtier TD Cowen rétrograde l'action de "acheter" à "conserver", tandis que Raymond James réduit la note de "acheter fortement" à "surperformer"

** TD Cowen estime que les pressions exercées par les consommateurs s'intensifient, même si les cuisines intelligentes, les programmes de fidélisation et la Coupe du monde de football ne suffiront pas à compenser les difficultés en 2026

** Raymond James déclare que l'abaissement de la note reflète une vision prudente des tendances des ventes à court terme

** 22 des 29 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 7 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 320 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 18,13%