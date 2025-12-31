Les actions de véhicules électriques se préparent à une année sans crédit d'impôt, alors que les pressions tarifaires persistent

31 décembre - ** Les entreprises de véhicules électriques ont dû faire face à des coûts de fabrication élevés en raison des politiques tarifaires de l'administration Trump et de l'expiration des crédits d'impôt fédéraux pour les véhicules à batterie

** Les actions de Rivian Automotive RIVN.O ont augmenté de plus de 47 % cette année après avoir chuté de 43 % en 2024; la société a annoncé son intention de développer sa propre puce personnalisée pour les fonctions de conduite autonome et l'intégration de l'IA

** Elle s'attend à une baisse des coûts tarifaires grâce à certaines incitations gouvernementales, mais se prépare à une route incertaine en raison de l'expiration du crédit d'impôt de 7 500 $ sur la location de véhicules

** L'action du fabricant de VE de luxe Lucid LCID.O a chuté de 63% depuis le début de l'année, marquant une quatrième année consécutive de baisse annuelle

** La société a été confrontée à une hausse des coûts de fabrication , et a conclu des accords agressifs avec des entreprises nord-américaines pour s'approvisionner localement en minéraux essentiels

** Les actions cotées aux États-Unis des entreprises chinoises de véhicules électriques Xpeng 9868.HK augmentent de 80 %, Nio 9866.HK augmente de 26 % et Li Auto 2015.HK baisse de 28 % depuis le début de l'année