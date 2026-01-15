Les actions de TSMC cotées aux États-Unis montent en flèche après des résultats solides et des prévisions annuelles

15 janvier - ** Les actions de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., le principal producteur mondial de puces d'IA avancées, cotées en bourse aux États-Unis TSM.N augmentent de 5,3 % à 344,39 $ avant bourse ** Le bénéfice du 4ème trimestre de la société a bondi de 35% , dépassant les estimations de Wall Street

** TSMC 2330.TW prévoit des dépenses d'investissement de 52 à 56 milliards de dollars en 2026

** "C'est finalement un début très positif pour la saison des résultats des géants de la technologie. Ces résultats nous donnent une bonne indication de ce que nous sommes susceptibles de voir de la part des fabricants de puces et des fournisseurs d'équipements semi-conducteurs" - Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot

** En 2025, l'action TSM a gagné ~54% contre ~42% pour l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX