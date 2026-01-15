 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de TSMC cotées aux États-Unis montent en flèche après des résultats solides et des prévisions annuelles
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 11:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., le principal producteur mondial de puces d'IA avancées, cotées en bourse aux États-Unis TSM.N augmentent de 5,3 % à 344,39 $ avant bourse ** Le bénéfice du 4ème trimestre de la société a bondi de 35% , dépassant les estimations de Wall Street

** TSMC 2330.TW prévoit des dépenses d'investissement de 52 à 56 milliards de dollars en 2026

** "C'est finalement un début très positif pour la saison des résultats des géants de la technologie. Ces résultats nous donnent une bonne indication de ce que nous sommes susceptibles de voir de la part des fabricants de puces et des fournisseurs d'équipements semi-conducteurs" - Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot

** En 2025, l'action TSM a gagné ~54% contre ~42% pour l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX

Valeurs associées

TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
327,420 USD NYSE -1,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank