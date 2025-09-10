Les actions de Trade Desk chutent après l'abaissement de la note de Morgan Stanley en raison des inquiétudes croissantes concernant la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour, ajout de commentaires d'analystes)

10 septembre - ** Les actions de Trade Desk TTD.O ont chuté de 11,7 % à 46,29 $ après que Morgan Stanley ait abaissé la note de la plateforme publicitaire, citant des "préoccupations croissantes" sur la croissance

** Le titre TTD est en passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 8 août et sa clôture la plus basse depuis le début du mois d'avril

** MS a rétrogradé TTD de "surpondéré" à "équipondéré" et a abaissé sa prévision à 50 $ contre 80 $

** Nous nous sommes trompés sur la durabilité de la croissance de TTD face aux inquiétudes persistantes sur l'exécution, à la faiblesse du marché de la publicité sur Internet et à l'intensification de la concurrence sur le marché de la télévision connectée, ont écrit les analystes de MS dans une note

** Les prévisions plus faibles que prévu pour le trimestre en cours, à savoir une croissance de 14 % du chiffre d'affaires, "ont ravivé les questions qui sont apparues pour la première fois lors de l'échec du 4T:24 et impliquent des défis continus à venir", ont déclaré les analystes de MS ** Les actions de TTD ont chuté de ~39 % le 8 août après que la société ait annoncé un ralentissement brutal de la croissance du chiffre d'affaires au T2 et que le directeur général ait averti de l'impact des tarifs douaniers sur les annonceurs de grandes marques

** Parmi les 40 analystes qui couvrent TTD, la note moyenne est "buy" et le PT médian est de 75 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement du mercredi, TTD est en baisse de ~60 % depuis le début de l'année par rapport à la progression de 13,3 % de l'indice composite NASDAQ .IXIC