Les actions de Super Micro chutent après que le fabricant de serveurs d'IA a fait part de ses préoccupations en matière de contrôle financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Super Micro Computer

SMCI.O ont chuté de près de 5 % vendredi après que le fabricant de serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle a réitéré des faiblesses dans le contrôle interne des rapports financiers.

La société a révélé dans un dépôt réglementaire jeudi que les problèmes non résolus pourraient "affecter négativement" sa capacité à présenter des résultats d'exploitation en temps opportun et de manière précise.

Dans son rapport annuel pour l'exercice clos le 30 juin, Super Micro a répété des déclarations similaires dans son rapport trimestriel de mai, en ajoutant qu'elle s''efforçait de résoudre les problèmes.

L'année dernière, la société basée à San Jose, en Californie, n'a pas respecté la date limite du mois d'août pour déposer son rapport financier annuel et Ernst & Young LLP a démissionné de son poste d'auditeur en octobre, invoquant des préoccupations en matière de gouvernance et de transparence.

Super Micro avait déposé son rapport annuel, longtemps retardé, au début de l'année.

La société devrait perdre plus d'un milliard de dollars par rapport à sa valeur de marché d'environ 26 milliards de dollars, si les pertes de vendredi se maintiennent.

Super Micro se négocie à 16,28 fois les estimations de ses bénéfices pour les 12 prochains mois, contre 13,12 fois pour Dell DELL.N et 10,81 fois pour Hewlett Packard Enterprise

HPE.N .

Parmi les 19 courtiers qui couvrent Super Micro, sept estiment que le titre est "acheté", neuf "conservé" et trois "vendu", avec un objectif de prix médian de 49 $, selon les données compilées par LSEG.

Dans le même temps, les actions du concurrent Dell ont chuté d'environ 10 % vendredi, les coûts de fabrication élevés des serveurs pilotés par l'IA et la concurrence croissante ayant neutralisé ses prévisions optimistes concernant la demande d'infrastructures d'IA.