Les actions de Stryker chutent après la publication d'un rapport sur une cyberattaque présumée liée à l'Iran
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Stryker SYK.N ont chuté d'environ 3 % mercredi après que le Wall Street Journal a rapporté que le fabricant d'équipements médicaux a été touché par une cyberattaque suspectée d'être liée à l'Iran.

L'entreprise subit une panne globale de ses systèmes. Le personnel et les sous-traitants ont affirmé que le logo d'un groupe de pirates informatiques lié à l'Iran était apparu sur les pages de connexion, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Les pannes ont commencé peu après minuit sur la côte Est, a indiqué le WSJ, citant des personnes au fait de la situation.

Le personnel de la société a constaté que les appareils distants fonctionnant sous le système d'exploitation Windows de Microsoft - tels que les téléphones portables, les ordinateurs portables et d'autres appareils configurés pour se connecter aux systèmes technologiques de Stryker - avaient été effacés.

Stryker n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Le logo de Handala, un groupe de piratage pro-palestinien, apparaissait sur les pages de connexion, selon des personnes familières de l'affaire et des messages sur les médias sociaux, indique le rapport.

Valeurs associées

STRYKER
344,800 USD NYSE -3,87%
