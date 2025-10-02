Les actions de Stellantis et de Volvo Cars augmentent, les ventes américaines défiant les craintes concernant les droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions de Volvo Cars et de Stellantis augmentent respectivement de 5 % et de 7 %

*

Stellantis a enregistré sa première croissance trimestrielle des ventes aux États-Unis cette année.

*

Les constructeurs automobiles continuent d'ajuster les modèles qu'ils vendent aux États-Unis

(Les refontes se concentrent sur les hausses d'actions, ajoutent du contexte et des détails) par Marie Mannes

Les actions des constructeurs automobiles européens Volvo Cars VOLCARb.ST et Stellantis STLAM.MI ont bondi jeudi après que les chiffres des ventes américaines, plus élevés que prévu, ont contribué à apaiser les craintes que les droits de douane ne freinent la demande.

Les investisseurs se sont préparés à un ralentissement des achats de voitures aux États-Unis en raison des droits d'importation plus élevés imposés par le président Donald Trump, dans le cadre de son effort plus large pour stimuler la fabrication nationale .

Les constructeurs automobiles ont fait des pieds et des mains pour s'adapter en se concentrant, par exemple, sur des modèles à plus forte marge tels que les SUV et les camionnettes qui sont mieux à même d'absorber l'impact d'éventuels droits de douane.

Plusieurs constructeurs automobiles américains et étrangers ont publié mercredi et jeudi des chiffres de vente plus élevés que prévu pour le troisième trimestre aux États-Unis.

Stellantis a annoncé mercredi en fin de journée sa première croissance trimestrielle aux États-Unis cette année, avec des ventes de voitures neuves en hausse de 6 % sur la période, ce qui a fait grimper ses actions jusqu'à 7 % jeudi.

Le constructeur automobile franco-italo-américain a déclaré que ses marques Jeep, Chrysler, Ram et FIAT ont toutes vu leurs ventes augmenter.

Les actions de Volvo Cars étaient en hausse de 5% à 0925 GMT, après avoir affiché jeudi une augmentation de 3% de ses ventes aux États-Unis au troisième trimestre.

Les modèles non électrifiés ont continué à dominer les ventes américaines de Volvo Cars, avec près de 70 % des volumes de septembre constitués d'hybrides légers - où l'énergie électrique ne fait que compléter le moteur à combustion - et d'autres voitures à moteur à combustion interne.

Le constructeur automobile suédois, détenu majoritairement par le groupe chinois Geely Holding GEELY.UL , est l'un des constructeurs européens les plus exposés aux droits de douane américains, car la plupart de ses véhicules destinés aux États-Unis sont produits en Europe.

Volvo Cars ne construit actuellement que son SUV électrique EX90 aux États-Unis, mais prévoit de commencer à produire son populaire XC60 hybride rechargeable d'ici la fin 2026, ainsi qu'un modèle hybride supplémentaire dans son usine de Caroline du Sud avant 2030.

En septembre, Volvo a vendu au total 1 629 EX90 et 20 496 XC60 dans le monde.