Les actions de Starbucks progressent alors que les mesures de redressement commencent à porter leurs fruits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Akriti Shah

29 avril - Mercredi, avant l'ouverture de la bourse, l'action Starbucks SBUX.O a progressé de 5 % après que la chaîne de cafés a revu à la hausse ses prévisions annuelles , indiquant que le plan de redressement du directeur général Brian Niccol portait ses fruits, grâce à la demande des consommateurs et à l'amélioration des opérations.

M. Niccol, qui a pris ses fonctions en septembre 2024, a dirigé la plus grande chaîne de cafés au monde avec sa stratégie « Back to Starbucks », axée sur la simplification des menus, la réduction des temps d'attente et l'augmentation des effectifs, ce qui a permis d'améliorer la satisfaction des clients.

La fréquentation a augmenté dans toutes les tranches de revenus, a déclaré M. Niccol, le nombre moyende visites par établissement Starbucks ayant progressé de 5,9 % au cours du trimestre, selon les données de Placer.ai.

« La reprise est remarquable par son ampleur, ce qui indique que le redressement est structurellement solide plutôt que dépendant d’un groupe spécifique », ont déclaré les analystes de Stifel.

« Même les consommateurs à faibles revenus reviennent, percevant Starbucks comme un petit luxe bien mérité. »

Selon Morningstar, « Starbucks a stimulé la croissance des dépenses aux États-Unis dans toutes les tranches de revenus et d’âge, ce qui témoigne de l’appétit des consommateurs pour les innovations tendance, même dans un contexte macroéconomique incertain. »

Les effets de l'incertitude économique ne se sont pas reflétés dans le comportement des consommateurs, la tendance positive des ventes s'étant poursuivie jusqu'en avril, a déclaré M. Niccol.

Au moins cinq sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours sur le titre après la publication des résultats trimestriels, selon les données compilées par LSEG.

Starbucks table désormaissur une croissance annuelledes ventes à périmètre constant d’environ 5 % ou plus, supérieure à ses prévisions antérieures d’au moins 3 %.

Malgré une hausse des ventes, les marges d'exploitation en Amérique du Nord ont chuté à 9,9 %, contre 11,6 % il y a un an, reflétant une augmentation des coûts de main-d'œuvre.

Certains analystes ont indiqué que les pressions sur les marges persistent, mais s'attendent à une amélioration au second semestre 2026.

Les actions de la société ont progressé d'environ 15,5 % depuis le début de l'année et se négocient à un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 36,08.