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Les actions de Starbucks progressent alors que le redressement mené par Niccol prend de l'ampleur
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 11:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de Starbucks SBUX.O a bondi de 5,6% jeudi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après un quatrième trimestre consécutif de croissance des ventes à périmètre constant et une révision à la hausse des objectifs annuels, ce qui montre que les efforts du directeur général Brian Niccol portent leurs fruits de manière durable.

* Le redressement mené par Niccol fêtera ses deux ans en septembre et a conduit Starbucks à tenter de séduire les consommateurs américains en simplifiant son menu et en réaménageant ses magasins afin de revenir à ses racines de café traditionnel.

* L’entreprise s’est également efforcée de réduire les temps d’attente et a fermé certains magasins peu performants dans le cadre de cette , notamment son emblématique torréfaction de Seattle.

* La chaîne de cafés continuait d’évaluer son portefeuille de magasins en Amérique du Nord, ce qui pourrait entraîner d’autres fermetures, ont déclaré mercredi des dirigeants lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

* Starbucks allait également redoubler d’efforts pour réaménager ses magasins, ont déclaré les dirigeants, l’objectif étant de mener à bien au moins 500 réaménagements supplémentaires d’ici la fin de l’exercice fiscal.

* "L’incertitude macroéconomique générale n’a pas entravé le redressement de Starbucks", a déclaré Ari Felhandler, analyste chez Morningstar, dans une note.

* Au moins trois sociétés de courtage, dont RBC Capital Markets, Morgan Stanley et Jefferies, ont relevé jeudi leurs objectifs de cours pour l'action Starbucks.

* "Nous supposons que les investisseurs anticipent une croissance liée au redressement à court terme qui s’étendra loin dans l’avenir… malgré un environnement hautement concurrentiel", a ajouté Felhandler.

* Le ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de la société s’établissait à 35,11, contre une médiane sectorielle de 15,37, selon les données compilées par LSEG.

* L'action Starbucks a progressé d'environ 23% depuis le début de l'année.

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