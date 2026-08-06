Les actions de SpaceX reculent alors que l'expiration de la période de blocage vient aggraver les difficultés rencontrées depuis l'introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action SpaceX SPCX.O a chuté jeudi, les investisseurs s'attendant à une vague potentielle de ventes d'actions par des initiés qui pourrait exercer une nouvelle pression sur une entreprise qui traverse déjà une période mouvementée depuis son introduction en bourse.

Le titre clôturait en baisse de 1,3% à 106,45 dollars.

Lorsqu’une entreprise entre en bourse, certains actionnaires – généralement des dirigeants, des salariés et des investisseurs de la première heure – se voient souvent imposer une restriction les empêchant de vendre leurs actions pendant une période pouvant aller jusqu’à 180 jours, afin de limiter la volatilité et d’assurer un soutien à long terme au cours du titre.

SpaceX avait toutefois conclu un accord inhabituel en vertu duquel jusqu’à 20% des actions soumises à une période de blocage pouvaient être vendues à compter de jeudi, soit le deuxième jour de cotation suivant la publication de ses résultats du deuxième trimestre.

Les analystes craignent que cette nouvelle offre d’actions n’aggrave la pression sur le titre. L’expiration d’un délai de blocage n’oblige pas les initiés à vendre, mais de tels événements sont considérés avec prudence.

“Les employés et les premiers investisseurs pourraient vouloir sécuriser leurs bénéfices ou investir dans d’autres opportunités”, a déclaré Carolane de Palmas, analyste de marché chez ActivTrades.

“Même en l'absence de ventes massives, l'augmentation du nombre d'actions disponibles devrait maintenir la volatilité à un niveau élevé.”