 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de Soleno Therapeutics augmentent suite à la nomination de la directrice financière
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Soleno Therapeutics SLNO.O augmentent de 1,19 % à 41,50 $ avant le marché

** La société nomme Jennifer Fulk sa prochaine directrice financière. Elle succèdera à James Mackaness, qui prendra sa retraite à la fin du premier trimestre; il restera consultant jusqu'à la fin de l'année

** Jennifer Fulk possède plus de 20 ans d'expérience, notamment à des postes de direction financière chez Eli Lilly

LLY.N - SLNO

** La société a précisé que cette nomination intervient alors qu'elle déploie VYKAT XR, sa pilule à prendre une fois par jour pour le syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique rare provoquant une faim constante et des problèmes de développement

** Le directeur général Anish Bhatnagar a déclaré que le directeur financier sortant, James Mackaness, avait aidé à orienter la stratégie financière de la société alors qu'elle traversait les dernières étapes de développement, l'approbation de la FDA et le lancement de VYKAT XR

** Les actions ont progressé d'environ 3 % en 2025

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 029,175 USD NYSE -1,32%
SOLENO THERAPTCS
41,0200 USD NASDAQ +0,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank