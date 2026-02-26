Les actions de Soleno Therapeutics augmentent suite à la nomination de la directrice financière

26 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Soleno Therapeutics SLNO.O augmentent de 1,19 % à 41,50 $ avant le marché

** La société nomme Jennifer Fulk sa prochaine directrice financière. Elle succèdera à James Mackaness, qui prendra sa retraite à la fin du premier trimestre; il restera consultant jusqu'à la fin de l'année

** Jennifer Fulk possède plus de 20 ans d'expérience, notamment à des postes de direction financière chez Eli Lilly

LLY.N - SLNO

** La société a précisé que cette nomination intervient alors qu'elle déploie VYKAT XR, sa pilule à prendre une fois par jour pour le syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique rare provoquant une faim constante et des problèmes de développement

** Le directeur général Anish Bhatnagar a déclaré que le directeur financier sortant, James Mackaness, avait aidé à orienter la stratégie financière de la société alors qu'elle traversait les dernières étapes de développement, l'approbation de la FDA et le lancement de VYKAT XR

** Les actions ont progressé d'environ 3 % en 2025