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Les actions de SK Hynix chutent de 4,4 % à Séoul après des débuts en fanfare au Nasdaq
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 02:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action SK Hynix a chuté de 4,4 % en début de séance lundi, après que le premier fabricant mondial de puces mémoire pour l'IA eut bondi de 12,8 % lors de son entrée au Nasdaq vendredi, à la suite d'une introduction en bourse très médiatisée aux États-Unis.

Le fabricant sud-coréen de puces mémoire a levé plus de 26 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) en vendant des American Depositary Receipts (ADR) au prix unitaire de 149 dollars (XX,XX euros). Le titre a ouvert à 170 dollars (XX,XX euros), soit 14 % au-dessus du prix d'offre, avant de clôturer sa première journée de cotation avec une hausse de 12,8 %.

L'indice de référence KOSPI .KS11 reculait de 0,4 % à 00 h 21 GMT.

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