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Les actions de SK Hynix bondissent de 7 % pour atteindre un niveau record, surpassant la hausse de 2,5 % enregistrée par Samsung
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 06:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de SK Hynix 000660.KS , fournisseur de puces de Nvidia, a bondi de plus de 7 % pour atteindre un niveau record lundi, après que les résultats financiers du fabricant américain de puces Intel ont ravivé les espoirs d'une demande dans le domaine de l'intelligence artificielle.

La société sud-coréenne a surperformé son rival Samsung Electronics 000660.KS , dont les actions ont progressé de 2,5 % alors qu'elle se prépare à une éventuelle grève des travailleurs syndiqués en Corée du Sud en mai.

Valeurs associées

INTEL
84,9900 USD NASDAQ +2,97%
SAMSUNG ELECTRON
140,0000 USD OTCBB +114,69%
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