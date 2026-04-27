Les actions de SK Hynix bondissent de 7 % pour atteindre un niveau record, surpassant la hausse de 2,5 % enregistrée par Samsung

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de SK Hynix 000660.KS , fournisseur de puces de Nvidia, a bondi de plus de 7 % pour atteindre un niveau record lundi, après que les résultats financiers du fabricant américain de puces Intel ont ravivé les espoirs d'une demande dans le domaine de l'intelligence artificielle.

La société sud-coréenne a surperformé son rival Samsung Electronics 000660.KS , dont les actions ont progressé de 2,5 % alors qu'elle se prépare à une éventuelle grève des travailleurs syndiqués en Corée du Sud en mai.