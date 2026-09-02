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Les actions de Shein reculent lors de leur deuxième journée de cotation à Hong Kong
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 03:27
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action Shein 0625.HK devrait ouvrir en baisse de 0,45 % mercredi à Hong Kong, à 48,28 HK$, au lendemain d'une première séance en demi-teinte après une introduction en bourse très attendue.

Le titre de ce distributeur en ligne spécialisé dans la mode éphémère a chuté de près de 10 % mardi, avant de se redresser pour clôturer à un niveau proche de son prix d'émission de 48,56 HK$.

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