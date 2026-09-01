Les actions de Shein chutent lors de leur entrée en bourse tant attendue à Hong Kong

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Les actions du distributeur de mode éphémère en ligne Shein 0625.HK ont chuté de 8 % mardi lors de leur première journée de cotation à Hong Kong , les investisseurs s'inquiétant de l'impact des revers qui ont longtemps retardé son introduction en bourse et ont sapé ses avantages concurrentiels.

Connu dans le monde entier pour ses hauts à 5 dollars et ses robes à 10 dollars, Shein a été mis à mal par les changements de tarifs douaniers et de droits de douane aux États-Unis et en Europe. La surveillance étroite de ses pratiques commerciales en Occident a également entravé ses tentatives d'introduction en bourse à New York et à Londres, qui ont finalement été bloquées par les autorités chinoises.

Voici les commentaires des analystes sur cette introduction en bourse:

JAMES OOI, STRATÈGE DE MARCHÉ, TIGER BROKERS, SINGAPOUR:

« L’une des questions les plus évidentes est de savoir si le maintien de la croissance devient plus coûteux. Les dépenses marketing devant augmenter plus rapidement que le chiffre d’affaires en 2025, l’attention se porte de plus en plus sur la capacité de Shein à continuer d’élargir sa base d’utilisateurs sans que l’acquisition de clients ne devienne plus onéreuse.

« Un aspect plus positif de cette évolution est la transition progressive de Shein d’un simple distributeur vers un modèle de « détaillant-plateforme ». Les revenus liés aux services représentent désormais une part plus importante du chiffre d’affaires, les marques tierces vendant leurs produits via Shein.

« D’un point de vue stratégique, cette évolution pourrait élargir l’assortiment de Shein et lui permettre de monétiser son infrastructure au-delà de son propre stock, même si les investisseurs devront également prendre en compte les risques supplémentaires en matière de conformité et de réputation liés à l’hébergement de commerçants tiers.

« Shein devient également moins dépendante du prêt-à-porter, des catégories telles que la maison et l’art de vivre jouant un rôle de plus en plus important. La grande question est de savoir si l’entreprise sera capable d’étendre sa chaîne d’approvisionnement et ses capacités d’acquisition de clients pour devenir une plateforme de commerce lifestyle plus large, ce qui pourrait potentiellement conduire à une expansion significative de son marché potentiel. »

JOSH GILBERT, ANALYSTE EN CHEF POUR L'ASIE-PACIFIQUE, ETORO, SYDNEY:

« Shein a passé une décennie à prouver combien de personnes étaient prêtes à acheter une robe à 5 dollars, mais dès le premier jour à Hong Kong, l’entreprise a appris que les consommateurs et les actionnaires recherchaient deux choses très différentes. Le cours de l’action a chuté de près de 10 % alors que seulement 6,6 % du capital de l’entreprise était mis en vente, sur un marché qui a connu une série d’introductions en bourse réussies cette année. Une telle rareté est censée favoriser une introduction en bourse; le fait que le cours ait tout de même baissé est donc un signe révélateur.

« Une cotation inférieure d’environ 70 % au pic de 2022 ne semble être une bonne affaire que si l’ancien cours était raisonnable, or ce chiffre avait été fixé au plus fort du boom du commerce en ligne lié à la pandémie. Depuis, la croissance du chiffre d’affaires a ralenti, passant de 21 % à 8 %, et les ventes du premier trimestre ont à peine évolué.

« Une valorisation fortement décotée n’est pas synonyme d’action bon marché, et le marché l’a clairement indiqué en valorisant Shein en dessous de H&M, le leader en place qu’elle était censée remplacer.

« Les débuts n’ont manifestement pas été un succès retentissant, et fidéliser la clientèle constitue désormais le prochain défi, car ce que les clients apprécient le plus est justement ce qui devient le plus difficile à préserver.

« Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens en Europe a chuté d’environ 45 % depuis que l’UE a supprimé l’exonération de droits de douane sur les petits colis, et Temu a connu une baisse similaire. Il s’agit moins d’un problème propre à Shein que de la fin d’une époque marquée par les livraisons transfrontalières à bas prix. La portée de la marque est incontestable, mais une grande partie de cette fidélité a toujours été liée au prix. »

KENNY NG, STRATÈGE, CHINA EVERBRIGHT SECURITIES INTERNATIONAL, HONG KONG:

« Le cours de l’action est inférieur au prix d’introduction en bourse. Je pense que cela reflète les défis importants auxquels Shein a été confrontée ces dernières années, ainsi que la baisse de ses performances financières l’année dernière. En raison de l’instabilité des politiques commerciales internationales ces dernières années et de l’impact des tensions géopolitiques sur le moral des consommateurs à l’échelle mondiale, certains investisseurs restent relativement prudents quant à sa valorisation. »

CHARU CHANANA, STRATÈGE EN CHEF DES INVESTISSEMENTS, SAXO, SINGAPOUR:

« Je pense que ces débuts mitigés montrent que, même après un ajustement massif de sa valorisation, les investisseurs ne considèrent toujours pas Shein comme une valeur manifestement bon marché. Avec un ratio cours/bénéfice prévisionnel d’environ 15, l’entreprise a fait son entrée en bourse à un multiple plus de deux fois supérieur à celui de PDD; les investisseurs étaient donc invités à payer une prime malgré une visibilité de croissance plus faible et des risques réglementaires et commerciaux importants.

« C’est une combinaison difficile à justifier. PDD PDD.O offre une exposition à une plateforme de commerce électronique plus importante, dotée d’un potentiel de croissance plus solide, tandis que Shein est confrontée à des droits de douane plus élevés, à la perte de l’avantage « de minimis » aux États-Unis, à une concurrence intense de la part de Temu et d’AliExpress, ainsi qu’à une surveillance réglementaire continue.

« Le problème est que la rentabilité du modèle de Shein s'est détériorée alors même que la croissance a ralenti. Le marché considère donc de moins en moins Shein comme une plateforme disruptive à forte croissance et de plus en plus comme un distributeur confronté à des pressions sur ses marges et son exécution. »

CHRIS WESTON, DIRECTEUR DE LA RECHERCHE, PEPPERSTONE GROUP LTD, MELBOURNE:

« Le profil de la demande est intéressant. Shein a enregistré une sursouscription de 2,6 fois de la part des investisseurs institutionnels et de 5,6 fois de la part des investisseurs particuliers.

« Si l’on compare cela à CXMT 688825.SS , et Unitree, ainsi qu’à la demande exceptionnelle pour participer à ces allocations, on obtient un message clair sur les secteurs dans lesquels les investisseurs souhaitent actuellement s’exposer en Chine et à Hong Kong.

« L’intérêt le plus marqué reste concentré sur l’IA, la robotique et la mémoire. Ce sont les domaines dans lesquels les investisseurs entrevoient une croissance structurelle, où la demande est concentrée et où la Chine déploie ses efforts stratégiques les plus importants. »