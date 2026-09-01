Les actions de Shein chutent lors de leur entrée en bourse tant attendue à Hong Kong

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Les actions 0625.HK du distributeur de mode en ligne Shein ont chuté en début de séance mardi à Hong Kong, alors que la société faisait son entrée en bourse tant attendue, couronnant ainsi des années d’efforts pour entrer en bourse.

Le titre a ouvert à 48,56 HK$ par action, conformément au prix définitif fixé lors de l’introduction en bourse, qui a permis de lever 1,7 milliard de dollars et de valoriser Shein à 26,5 milliards de dollars. L’action a ensuite reculé à 43,8 HK$ par action.

Voici les commentaires des analystes sur cette entrée en bourse:

KENNY NG, STRATÈGE CHEZ CHINA EVERBRIGHT SECURITIES INTERNATIONAL, HONG KONG:

“Le cours de l’action est inférieur au prix d’introduction. Je pense que cela reflète les défis importants auxquels Shein a été confrontée ces dernières années, ainsi que la baisse de ses résultats financiers l’année dernière. En raison de l’instabilité des politiques commerciales internationales ces dernières années et de l’impact des tensions géopolitiques sur le moral des consommateurs à l’échelle mondiale, certains investisseurs restent relativement prudents quant à sa valorisation.”

CHARU CHANANA, STRATÈGE EN CHEF DES INVESTISSEMENTS, SAXO, SINGAPOUR:

“Je pense que ces débuts mitigés montrent que, même après cette importante réévaluation, les investisseurs ne considèrent toujours pas Shein comme une valeur manifestement bon marché. Avec un ratio cours/bénéfice prévisionnel d’environ 15, l’entreprise a fait son entrée en bourse à un multiple plus de deux fois supérieur à celui de PDD; les investisseurs étaient donc invités à payer une prime malgré une visibilité de croissance plus faible et des risques réglementaires et commerciaux importants.

“C’est une combinaison difficile à justifier. PDD PDD.O offre une exposition à une plateforme de commerce électronique plus importante, dotée d’un potentiel de croissance plus solide, tandis que Shein est confrontée à des droits de douane plus élevés, à la perte de l’avantage “de minimis” aux États-Unis, à une concurrence intense de la part de Temu et d’AliExpress, ainsi qu’à une surveillance réglementaire continue.

“Le problème est que la rentabilité du modèle de Shein s’est détériorée parallèlement au ralentissement de sa croissance. Le marché considère donc de moins en moins Shein comme une plateforme disruptive à forte croissance et de plus en plus comme un distributeur confronté à des pressions sur ses marges et sa capacité d’exécution.”

CHRIS WESTON, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE, PEPPERSTONE GROUP LTD, MELBOURNE:

“Le profil de la demande est intéressant. Shein a enregistré une sursouscription de 2,6 fois de la part des investisseurs institutionnels et de 5,6 fois de la part des investisseurs particuliers.

“Si l’on compare cela à CXMT 688825.SS et Unitree, ainsi qu’à la demande exceptionnelle pour participer à ces allocations, on en tire un message clair quant aux secteurs dans lesquels les investisseurs souhaitent actuellement s’exposer en Chine et à Hong Kong.

“L’intérêt le plus marqué reste concentré sur l’IA, la robotique et la mémoire. Ce sont les domaines dans lesquels les investisseurs entrevoient une croissance structurelle, où la demande est concentrée et où la Chine déploie ses plus grands efforts stratégiques.”