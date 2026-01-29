Les actions de ServiceNow chutent après les résultats du quatrième trimestre ; les courtiers réduisent leurs objectifs de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions du fabricant de logiciels d'entreprise ServiceNow NOW.N chutent de 9,3 % à 117,60 $ avant le marché, bien que la société ait dépassé les estimations pour le quatrième trimestre et prévu un revenu annuel d'abonnement supérieur aux attentes de Wall Street

** Au moins 7 sociétés de courtage ont réduit leurs objectifs de cours sur le titre

** JPMorgan: "Le malaise persistant dans le sentiment du marché envers les logiciels, associé à un cycle apparemment paradoxal et vicieux de valorisations déprimées et d'attentes des investisseurs maintenues, voire en hausse"

** RBC: "Nous sommes acheteurs en cas de faiblesse. Face au sentiment négatif des investisseurs et compte tenu d'un fort dépassement des prévisions et de perspectives pour l'année civile 2026 (CY/26) en ligne ou meilleures, nous serions acheteurs de NOW en cas de faiblesse"

** 43 des 47 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou supérieur, 3 à "conserver" et 1 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 200 $ - données LSEG

** A la clôture de mercredi, NOW a baissé de 15,4% depuis le début de l'année, contre une hausse de 2,6% de l'indice composite NASDAQ .IXIC