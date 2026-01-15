Les actions de Schroders et d'Ashmore bondissent grâce au dynamisme des marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Schroders annonce une hausse des bénéfices d'au moins 24 %, les actions augmentent de 8 %

L'action d'Ashmore bondit de 14 % grâce à de fortes entrées nettes de capitaux

Les gestionnaires actifs ont connu des difficultés, mais la bonne tenue des marchés stimule la performance

(Refonte, ajout des transactions d'Ashmore, plus de détails et de contexte) par Iain Withers

Les actions des gestionnaires d'actifs britanniques Schroders SDR.L et Ashmore ASHM.L ont bondi jeudi après que les sociétés aient publié des mises à jour de leurs résultats prévisionnels, stimulées par la reprise des marchés l'année dernière. Les gestionnaires d'actifs tels que Schroders et Ashmore, qui se concentrent sur les fonds actifs, ont lutté ces dernières années pour concurrencer la popularité des produits passifs moins chers tels que les fonds indiciels proposés par les géants américains tels que BlackRock BLK.N .

Les chiffres présentés suggèrent une amélioration de la situation pour certains investisseurs. Les actions de Schroders ont bondi de 8% après que la société ait déclaré que le bénéfice annuel ajusté serait d'au moins 745 millions de livres (1 milliard de dollars), en hausse de 24% par rapport à l'année précédente, tandis que l'action du gestionnaire axé sur les marchés émergents Ashmore a bondi de 14% après avoir fait état de fortes entrées nettes de capitaux . Le directeur général de Schroders, Richard Oldfield, a réorganisé la stratégie de la société l'année dernière afin de réaliser 150 millions de livres d'économies sur trois ans et de se concentrer sur ses activités de gestion de patrimoine les plus performantes.

"La mise à jour commerciale imprévue d'aujourd'hui montre des progrès évidents sur tous les fronts, bien en avance sur les attentes du marché", ont déclaré les analystes de Panmure Liberum dans une note. Schroders a déclaré que l'amélioration des frais de gestion et des actifs plus performants avaient augmenté son bénéfice.

Les analystes de RBC ont déclaré que le bénéfice décrit était bien supérieur au consensus, tandis que les nouvelles affaires nettes de 11 milliards de livres correspondaient à peu près aux attentes. Ses actifs sous gestion ont également augmenté pour atteindre environ 825 milliards de livres. Ashmore a déclaré que son deuxième trimestre avait été stimulé par les investisseurs qui se sont rués sur les actifs des marchés émergents dans un contexte de risques croissants aux États-Unis.

Les investisseurs "reconnaissent de plus en plus les rendements supérieurs des marchés émergents et les risques inhérents au maintien de portefeuilles fortement pondérés par les États-Unis", a déclaré Ashmore dans sa mise à jour commerciale.

(1 $ = 0,7444 livre)