Les actions de Schroders bondissent après l'amélioration des bénéfices

Les actions du gestionnaire de fonds britannique Schroders SDR.L ont bondi de 7% jeudi après que la société ait déclaré que son bénéfice annuel dépasserait les prévisions du marché, grâce à l'amélioration des frais et à 11 milliards de livres (14,8 milliards de dollars) de nouvelles affaires nettes.

Le directeur général de Schroders, Richard Oldfield, a réorganisé la stratégie de la société l'année dernière afin de réaliser 150 millions de livres d'économies sur trois ans et de se concentrer sur ses activités de gestion de patrimoine les plus performantes.

La société a déclaré dans sa mise à jour commerciale que le bénéfice d'exploitation ajusté pour 2025 serait d'au moins 745 millions de livres, soit une hausse d'environ 24 % par rapport aux 603,1 millions de livres de l'année précédente. Elle a indiqué que les actifs gérés par le groupe avaient augmenté pour atteindre environ 825 milliards de livres. (1 $ = 0,7444 livre)