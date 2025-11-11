Les actions de Sable Offshore rebondissent de 60 % par rapport à leur plus bas niveau récent

11 novembre - ** Les actions de Sable Offshore SOC.N ont bondi de 21,2 % à 7,27 $ et progressent pour la troisième séance consécutive mardi

** Les actions de SOC ont maintenant rebondi de 58,7 % depuis le creux intrajournalier record de 4,58 $ atteint le vendredi ** Le Washington Post a rapporté en fin de journée que l'administration Trump prévoit d'ouvrir le forage pétrolier offshore au large de la côte californienne pour la première fois depuis des décennies

** Roth Capital a déclaré dans une note de recherche que cela "montre un soutien clair du gouvernement" pour le projet Santa Ynez de Sable, "et indique que le financement fédéral du projet est encore clairement une option"

** Roth a une note d'achat sur SOC avec un PT de 22 $

** Selon une analyse de Goldman Sachs sur les ventes à découvert, SOC est en tête des actions qui ont la plus forte probabilité d'un mouvement à la hausse d'un écart-type au cours de la semaine prochaine, ce qui représenterait 23,4 % ** Sable, société basée à Houston (Texas), a annoncé lundi dernier une levée de fonds de 250 millions de dollars , qui devrait permettre de satisfaire aux conditions d'une extension de prêt avec Exxon Mobil XOM.N . ** Un juge californien a rejeté le mois dernier la demande de SOC, , de lever l'ordonnance de cessation et de désistement de l'État concernant les réparations qu'elle a effectuées sur un système de pipeline terrestre lié au projet Santa Ynez

** Les actions de SOC ont terminé l'année 2024 à 22,90 dollars