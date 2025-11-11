 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 164,00
+1,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Sable Offshore rebondissent de 60 % par rapport à leur plus bas niveau récent
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 17:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions de Sable Offshore SOC.N ont bondi de 21,2 % à 7,27 $ et progressent pour la troisième séance consécutive mardi

** Les actions de SOC ont maintenant rebondi de 58,7 % depuis le creux intrajournalier record de 4,58 $ atteint le vendredi ** Le Washington Post a rapporté en fin de journée que l'administration Trump prévoit d'ouvrir le forage pétrolier offshore au large de la côte californienne pour la première fois depuis des décennies

** Roth Capital a déclaré dans une note de recherche que cela "montre un soutien clair du gouvernement" pour le projet Santa Ynez de Sable, "et indique que le financement fédéral du projet est encore clairement une option"

** Roth a une note d'achat sur SOC avec un PT de 22 $

** Selon une analyse de Goldman Sachs sur les ventes à découvert, SOC est en tête des actions qui ont la plus forte probabilité d'un mouvement à la hausse d'un écart-type au cours de la semaine prochaine, ce qui représenterait 23,4 % ** Sable, société basée à Houston (Texas), a annoncé lundi dernier une levée de fonds de 250 millions de dollars , qui devrait permettre de satisfaire aux conditions d'une extension de prêt avec Exxon Mobil XOM.N . ** Un juge californien a rejeté le mois dernier la demande de SOC, , de lever l'ordonnance de cessation et de désistement de l'État concernant les réparations qu'elle a effectuées sur un système de pipeline terrestre lié au projet Santa Ynez

** Les actions de SOC ont terminé l'année 2024 à 22,90 dollars

Valeurs associées

EXXON MOBIL
120,600 USD NYSE +2,00%
Gaz naturel
4,34 USD NYMEX -0,85%
Pétrole Brent
65,22 USD Ice Europ +2,00%
Pétrole WTI
61,18 USD Ice Europ +1,92%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/11/2025 à 17:17:30.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • En marge de la COP30, une favela de Belém étouffe
    En marge de la COP30, une favela de Belém étouffe
    information fournie par AFP Video 11.11.2025 17:45 

    A Vila da Barca, un quartier pauvre construit sur pilotis dans la banlieue de Belém, les habitants appellent les dirigeants mondiaux à reconnaître la situation critique de l'Amazonie urbaine, alors que le coup d'envoi de la COP30 a été lancé.

  • "Feuilletons sous cocaïne": comment les vertical dramas bousculent Hollywood
    "Feuilletons sous cocaïne": comment les vertical dramas bousculent Hollywood
    information fournie par AFP Video 11.11.2025 17:44 

    Bienvenue dans le monde merveilleux des "vertical dramas" (drames verticaux): une industrie de plusieurs milliards de dollars qui a bouleversé Hollywood en seulement deux ans, produisant des séries façonnées par des algorithmes, conçues pour être regardées sur ... Lire la suite

  • Le logo de Boeing est représenté en France
    Boeing maintient un rythme de livraison soutenu en octobre
    information fournie par Reuters 11.11.2025 17:40 

    par Dan Catchpole Boeing a annoncé mardi avoir livré 53 avions en octobre, portant le total pour l'année à 493 appareils, le constructeur aéronautique ajoutant par ailleurs avoir reçu 15 commandes le mois dernier. L'avionneur américain a livré 39 737 MAX, son modèle ... Lire la suite

  • un ordinateur et google (Crédit: Firmbee.com / Unsplash)
    Google va investir 6,4 milliards de dollars dans l'infrastructure en nuage en Allemagne
    information fournie par Reuters 11.11.2025 17:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails de la conférence de presse) Google GOOGL.O , le groupe Alphabet, investira ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank