Les actions de RWE atteignent leur plus haut niveau depuis 15 ans après que la vente d'un centre de données a stimulé les espoirs en matière d'IA

Bénéfice de base ajusté sur neuf mois de 3,48 milliards d'euros

La vente d'un projet de centre de données entraîne un gain comptable de 225 millions d'euros

RWE étudie 10 projets de centres de données en Europe

Les actions atteignent leur plus haut niveau depuis février 2011

RWE, le plus grand producteur d'électricité d'Allemagne, a annoncé un bénéfice plus élevé que prévu pour les neuf premiers mois de l'année, stimulé par un gain comptable de 225 millions d'euros (262 millions de dollars) qui a alimenté les espoirs d'autres accords de ce type dans le cadre d'une poussée mondiale des dépenses en matière d'IA.

Les actions de RWE RWEG.DE , qui est également le deuxième développeur mondial de projets éoliens offshore, ont clôturé en hausse de 9,1 % à leur plus haut niveau depuis février 2011, ajoutant près de 3 milliards d'euros à la valeur du marché.

La vente de l'installation, située sur le site d'une ancienne centrale électrique au charbon en Grande-Bretagne, pourrait annoncer des transactions similaires, alors que les grandes sociétés de logiciels parcourent le marché à la recherche de sites en Europe et ailleurs pour alimenter la technologie de l'IA gourmande en énergie.

"Nos sites sont très attractifs pour les entreprises technologiques et les hyperscalers", a déclaré Michael Mueller, directeur financier de RWE, à des journalistes mercredi. Les hyperscalers sont de grands fournisseurs d'informatique en nuage tels que Meta Platforms META.O , Amazon AMZN.O , Microsoft

MSFT.O et Alphabet's GOOGL.O Google.

"Ils sont à la recherche d'emplacements attrayants pour leurs investissements dans l'IA à forte intensité énergétique. Nos sites de centrales électriques dotés d'infrastructures existantes et de connexions au réseau constituent un véritable atout à cet égard."

RWE ÉTUDIE 10 PROJETS DE CENTRES DE DONNÉES EN EUROPE

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements sur neuf mois a chuté de 13 % à 3,48 milliards d'euros, a déclaré RWE, dépassant la prévision moyenne de 3,14 milliards d'euros dans un sondage fourni par l'entreprise.

Ce résultat est principalement dû à la plus-value comptable liée aux centres de données, qui n'a été perçue qu'en octobre mais qui a tout de même été prise en compte dans les chiffres des neuf premiers mois de l'année.

M. Mueller a refusé de nommer l'acheteur, mais il a déclaré que RWE étudiait plus de 10 projets de centres de données sur ses principaux marchés européens - l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas - et que d'autres accords pourraient suivre, ajoutant que l'entreprise avait vendu l'année dernière un site à Microsoft en Allemagne.

"Nous sommes impliqués dans une grande variété de projets de développement sur tous nos sites ... qui visent essentiellement à assurer la réutilisation de nos sites, mais aussi à discuter de la possibilité d'accords d'achat d'électricité avec des centres de données et des fournisseurs", a-t-il déclaré.

Les analystes de Jefferies ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que la vente du projet britannique soit bien accueillie, car elle s'inscrivait dans une tendance plus large de dépenses dans le domaine de l'intelligence artificielle, les centres de données nécessitant de grandes quantités d'énergie.

Selon les stratèges de Barclays, les investissements des cinq principaux hyperscalers devraient approximativement doubler entre 2024 et 2027 pour atteindre 500 milliards de dollars par an. (1 dollar = 0,8575 euro)